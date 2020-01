निर्भया बलात्कार प्रकरण : आरोपीनं जीव वाचवण्यासाठी दाखल केली क्युरेटिव्ह याचिका

दिल्ली :निर्भया बलात्कार प्रकरणातील एका आरोपीनं आपल्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे.

निर्भयावर सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपींना 22 जानेवारीला सकाळी 7 वाजता तिहार तुरुंगात फासावर लटकावले जाईल, असा आदेश पतियाळा हाऊस कोर्टाने मंगळवारी दिले. दोषी मुकेश, विनय, पवन आणि अक्षयविरुद्ध डेथ वॉरंट बजावले आहेत. आता निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पहिली क्युरेटिव्ह अर्थात फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. मुकेश व विनयचे वकील ए. पी. सिंह यांनी आपण सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार असल्याचे आधीच सांगितले होते.

या चारही आरोपींना अन्य पर्यायांचा विचार करायचा असल्यास १४ दिवसांचा अवधी न्यायालयानं दिला होता. निर्भया बलात्कार प्रकरणातील एका आरोपीनं सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यानं २२ जानेवारी रोजी देण्यात येणारी फाशी थांबवण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, तिहार तुरुंग प्रशासनाने उत्तर प्रदेश सरकारला पत्र पाठवून मेरठहून जल्लाद मागवला आहे.

