नीता अंबानी BHU च्या प्रोफसर? विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर रिलायन्सनं दिलं स्पष्टीकरण

मुंबई : रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या कार्यकारी प्रमुख आणि रिलायन्स फाउंडेशनच्या अध्यक्षा नीता अंबानी यांना बनानस हिंदू युनिव्हर्सिटी (BHU) मध्ये व्हिजिटींग प्रोफेसर बनवल्याची माहिती खोटी असल्याची निर्वाळा त्यांच्या प्रवक्त्यांनी दिला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या प्रवक्त्यांनी बुधवारी म्हटलं की, नीता अंबानी यांना BHU च्या वतीने व्हिजिटींग प्रोफेसर बनवण्याचा कसलाही प्रस्ताव मिळाला नाहीये.

Reports that Nita Ambani (in pic) will be a visiting lecturer at Banaras Hindu University (BHU) are fake. She hasn't received an invitation from BHU: Reliance Industries Limited spokesperson to ANI pic.twitter.com/dd8MUpER8T

— ANI (@ANI) March 17, 2021