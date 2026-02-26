Nitin Gadkari: तर तुम्ही टोल का वसूल करता? नितीन गडकरी संतापले, MSD ग्रीन टॅक्स रद्द करण्याचे दिले संकेत

नवी दिल्ली: केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत येणाऱ्या-जाणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांवर लावण्यात आलेल्या पर्यावरण भरपाई शुल्क (ईसीसी) (Environment Compensation Charge - ECC) रद्द करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी या शुल्काच्या मुळ हेतू आणि गोळा झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या वापराबाबत तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. .लाखो-कोट्यवधी रुपये शुल्क स्वरूपात जमागडकरी यांनी नुकत्याच दिल्ली महानगरपालिकेच्या (एमसीडी) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीचा उल्लेख करताना सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांत लाखो-कोट्यवधी रुपये शुल्क स्वरूपात जमा झाले तरी हरित उपक्रमांसाठी महानगरपालिकेने काय योगदान दिले? अधिकाऱ्यांचे उत्तर ऐकून ते हैराण झाले. “हरित उपक्रमांमध्ये तुमचे काय योगदान आहे?” असा प्रश्न विचारल्यावर उत्तर मिळाले, “कोणतेही योगदान नाही.” त्यावर गडकरी यांनी थेट सवाल केला, “मग हा टोल तुम्ही का वसूल करत आहात?”.Nitin Gadkari announcement: नितीन गडकरींकडून महाराष्ट्र-कर्नाटकशी निगडीत मोठ्या प्रकल्पास मंजुरी!, आंतरराज्यीय वाहतुकीस चालना मिळणार.सखोल तपासणीत धक्कादायक बाब समोर२०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हा शुल्क लागू करण्यात आला होता. मुख्य उद्देश होता दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण पसरवणाऱ्या ट्रक व व्यावसायिक वाहनांना रोखणे आणि जमा झालेला निधी सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी तसेच पादचाऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरणे. मात्र, गडकरी यांच्या मंत्रालयाने केलेल्या सखोल तपासणीत धक्कादायक बाब समोर आली. हा निधी नियोजित कामांसाठी वापरला जात नव्हता. महानगरपालिकेने स्वतः कबूल केले की, ही ‘ग्रीन फी’ प्रदूषण नियंत्रणापेक्षा संस्थेच्या आर्थिक आरोग्य राखण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे..निधी योग्य रीतीने वापरला जात नसेल तर...या स्थितीला पर्याय सुचवताना गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, महानगरपालिका चालवण्यासाठी पैसे हवे असतील तर दिल्ली सरकारने जनता व वाहतूक क्षेत्रावर अतिरिक्त भार न टाकता ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे. अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला दिल्यावर गडकरी यांनी ठाम भूमिका घेतली. ते म्हणाले, “निधी योग्य रीतीने वापरला जात नसेल तर आम्ही न्यायालयाकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करू. लोकांना या अनावश्यक आर्थिक भारातून मुक्त केले पाहिजे.”.गडकरी यांच्या विधानामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील वाहतूक व्यावसायिक, ट्रक मालक आणि व्यापाऱ्यांत उत्साह निर्माण झाला आहे. शुल्क रद्द झाल्यास आवश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीचा खर्च कमी होईल आणि आंतरराज्यीय व्यापाराला चालना मिळेल..Nitin Gadkari Defamation Case : इंस्टाग्रामवर नितीन गडकरी यांची बदनामी; आयटी सेलच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.