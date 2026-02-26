देश

Nitin Gadkari: तर तुम्ही टोल का वसूल करता? नितीन गडकरी संतापले, MSD ग्रीन टॅक्स रद्द करण्याचे दिले संकेत

Environment Compensation Charge: दिल्लीतील पर्यावरण भरपाई शुल्काच्या (ECC) वापराबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उपस्थित केले गंभीर प्रश्न; निधी हरित उपक्रमांसाठी न वापरल्यास सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचाराची तयारी.
Nitin Gadkari

Nitin Gadkari Questions Delhi Green Tax, Signals Review of ECC Levy

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली: केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत येणाऱ्या-जाणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांवर लावण्यात आलेल्या पर्यावरण भरपाई शुल्क (ईसीसी) (Environment Compensation Charge - ECC) रद्द करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी या शुल्काच्या मुळ हेतू आणि गोळा झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या वापराबाबत तीव्र प्रश्न उपस्थित केले.

Loading content, please wait...
Nitin Gadkari
delhi
tax
Tax Law
Nitin Gadkari response

Related Stories

No stories found.