Nitin Gadkari : ४०००० कोटींचे उत्पन्न... ७० लाख नोकऱ्या, गडकरींनी दिलेला कमाईचा मंत्र काय आहे?

How Nitin Gadkari’s Vehicle Scrapping Policy Can Generate 40,000 Crore and 70 Lakh Jobs in India | गडकरींच्या स्क्रॅपिंग धोरणाने ऑटोमोबाइल क्षेत्रात क्रांती; ४०,००० कोटींचा महसूल आणि ७० लाख नोकऱ्यांची निर्मिती शक्य!
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ऑटोमोबाइल क्षेत्राला नवा मंत्र देत भारताला जागतिक स्तरावर नंबर एक ऑटोमोबाइल हब बनवण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) च्या वार्षिक बैठकीत बोलताना त्यांनी वाहन स्क्रॅपिंग धोरण आणि इथेनॉल-आधारित इंधनावर भर देत भारताच्या ऑटोमोबाइल क्षेत्रात क्रांती घडवण्याची योजना मांडली. यामुळे ४०,००० कोटींचा महसूल आणि ७० लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

