Nitin Gadkari : ४०००० कोटींचे उत्पन्न... ७० लाख नोकऱ्या, गडकरींनी दिलेला कमाईचा मंत्र काय आहे?

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ऑटोमोबाइल क्षेत्राला नवा मंत्र देत भारताला जागतिक स्तरावर नंबर एक ऑटोमोबाइल हब बनवण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) च्या वार्षिक बैठकीत बोलताना त्यांनी वाहन स्क्रॅपिंग धोरण आणि इथेनॉल-आधारित इंधनावर भर देत भारताच्या ऑटोमोबाइल क्षेत्रात क्रांती घडवण्याची योजना मांडली. यामुळे ४०,००० कोटींचा महसूल आणि ७० लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. .वाहन स्क्रॅपिंग धोरणगडकरी यांनी सांगितले की, देशातील ९७ लाख जुनी, असुरक्षित आणि प्रदूषणकारी वाहने स्क्रॅप केल्यास सरकारला जीएसटीद्वारे ४०,००० कोटींचा महसूल मिळू शकतो. याशिवाय, या धोरणामुळे ७० लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. सध्या स्क्रॅपिंगची प्रक्रिया धीम्या गतीने सुरू आहे. ऑगस्ट २०२५ पर्यंत केवळ ३ लाख वाहने स्क्रॅप झाली, त्यापैकी १.४१ लाख सरकारी मालकीची होती. खासगी क्षेत्राने या इकोसिस्टमच्या विकासासाठी २,७०० कोटींची गुंतवणूक केली आहे..व्हॉलेंटरी व्हीकल फ्लीट मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (V-VMP) अंतर्गत, जुनी आणि प्रदूषणकारी वाहने पर्यावरणपूरक पद्धतीने हटवण्याचे धोरण आहे. गडकरी यांनी ऑटोमोबाइल कंपन्यांना आवाहन केले की, स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेट सादर करणाऱ्या ग्राहकांना नवीन वाहन खरेदीवर किमान ५% सवलत द्यावी. यामुळे मागणी वाढेल आणि स्क्रॅपिंगला प्रोत्साहन मिळेल..स्वस्त सुटे भाग आणि स्वच्छ हवास्क्रॅपिंग धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ऑटोमोबाइल सुट्या भागांचा खर्च २५% पर्यंत कमी होऊ शकतो. रिसायक्लिंगद्वारे स्टील, अॅल्युमिनियम आणि इतर सामग्री पुन्हा वापरात येऊ शकते. यामुळे प्रदूषण कमी होईल, इंधनाचा वापर घटेल आणि रस्ता सुरक्षा सुधारेल. गडकरी यांनी सांगितले की, ९७ लाख अनफिट वाहने हटवल्यास हवेची गुणवत्ता सुधारेल आणि भारताच्या पर्यावरणीय उद्दिष्टांना चालना मिळेल..Minister Nitin Gadkari: पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांना विसरू नका: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिला कार्यकर्त्यांना कानमंत्र.जागतिक ऑटोमोबाइल हब बनण्याची महत्त्वाकांक्षाभारताचे ऑटोमोबाइल क्षेत्र सध्या २२ लाख कोटींचे आहे, तर चीन ४७ लाख कोटी आणि अमेरिका ७८ लाख कोटींच्या बाजारपेठेसह आघाडीवर आहे. गडकरी यांनी आत्मविश्वासाने सांगितले की, पुढील पाच वर्षांत भारत जागतिक ऑटोमोबाइल क्षेत्रात नंबर एक बनेल. यासाठी स्क्रॅपिंग धोरण, इथेनॉल मिश्रित इंधन आणि रस्ता सुरक्षेवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे..इंधन आयात आणि ऊर्जा स्वातंत्र्यभारत सध्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपये खर्च करतो, ज्याला गडकरी यांनी असह्य म्हटले आहे. यामुळे होणारे प्रदूषण ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. यावर उपाय म्हणून त्यांनी शेतीतून इथेनॉल उत्पादनावर भर दिला. गन्ना, तुटलेला तांदूळ आणि इतर पिकांपासून इथेनॉल निर्मिती वाढवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. भारत सध्या E20 इंधनावरून E27 कडे वाटचाल करत आहे. ब्राझील गेल्या ४९ वर्षांपासून २७% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरत आहे, याचा दाखला त्यांनी दिला..रस्ता सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षागडकरी यांनी रस्ता सुरक्षेच्या संकटाकडेही लक्ष वेधले. २०२३ मध्ये भारतात ५ लाख अपघात आणि १.८ लाख मृत्यू झाले, यातील दोन-तिहाई मृत्यू १८-३४ वयोगटातील तरुणांचे होते. ते म्हणाले, “ऊर्जा सुरक्षा आणि रस्ता सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेची महत्त्वाची अंगे आहेत.” स्क्रॅपिंग धोरण, इथेनॉल मिश्रित इंधन आणि रस्ता सुरक्षेच्या उपाययोजनांमुळे भारताच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उद्दिष्टांना गती मिळेल..Nitin Gadkari: पंथ-संप्रदायापासून मंत्र्यांना दूर ठेवा, जिथं घुसतात तिथं आग लावतात, नितीन गडकरींनी स्पष्ट सांगितलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.