BJP President: कोण होणार भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष? उमेदवारी दाखल केलेले नितीन नवीन नेमके कोण? उद्या घोषणा

Nitin Nabin: देशातला सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड प्रक्रिया सुरु झाली आहे. सोमवारी दुपारी २ वाजल्यापासून ४ वाजेपर्यंत अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया चालली. पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी अधिकृतरित्या उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे त्यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती आहे..भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांचा कार्यकाळ संपत आलेला आहे. त्यामुळे पक्षाने नवा अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरु केली. सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा दिवस होता. नितीन नवीन यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यांच्यासह पक्षाचे अनेक वरिष्ठ नेते हजर होते..विशेषतः उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अनेक राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांची अर्ज दाखल करताना उपस्थिती होती. नितीन नवीन यांच्या बाजूने ३७ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. मंगळवार, दि. २० जानेवारी २०२६ रोजी भाजपच्या १२ व्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची घोषणा होणार आहे..भाजपच्या घटनेनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीपूर्वी १९ राज्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांची निवड होणे आवश्यक असते. ती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नितीन नवीन हे मूळचे बिहारमधले असून ५ वेळा आमदार राहिलेले आहेत. डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांची राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली होती..