Nitish Kumar: नितीश कुमारांचा मुलगा होणार उपमुख्यमंत्री; मुख्यमंत्री भाजपचा? पक्षाच्या मोठ्या नेत्याने दिले 'हे' संकेत

Bihar Politics: नितीश कुमारांचा मुलगा निशांत कुमार राजकारणात येणार असल्याची चर्चा मागच्या वर्षभरापासून सुरु आहे. आता तर या चर्चेने चांगलाच जोर धरला आहे. जेडीयूचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा यांच्या ताज्या विधानामुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. संजय झा म्हणाले की, निशांत यांनी राजकारणात यावं असं जेडीयूच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला आणि पदाधिकाऱ्याला वाटतंय. प्रत्यक्ष राजकारणात कधी यायचं, हे आता त्यांनीच ठरवावं. .निशांत यांच्यासह संजय झा हे पटना विमानतळावर दाखल झाले होते. तेव्हा झा यांनी निशांत यांच्या राजकीय भविष्याबद्दल विधान केलं. निशांत हे दिल्लीला कोणत्या कामासाठी गेले होते, हे मात्र कळू शकलं नाही..चालू वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात पहिल्यांदा निशांत यांनी राजकीय विधानं करायला सुरुवात केली. त्यांनी एका कौटुंबिक कार्यक्रमात कल्याण बिघा या गावात म्हटलं होतं की, माझ्या वडिलांनी मुख्यमंत्री म्हणून बिहारसाठी खूप काम केलं आहे. पुढेही तेच मुख्यमंत्री म्हणून राहिले पाहिजेत, त्यामुळे बिहारच्या विकासाला गती मिळेल..Self-Priority Tips: थोडंसं स्वार्थी होणं कधी योग्य? जाणून घ्या त्या 5 परिस्थिती ज्या वेळी स्वतःलाच प्राधान्य द्यायला हवं....पुढेही निशांत हे सातत्याने राजकीय विधानं करीतच होते. जेव्हा नितीश कुमार यांचं नाव मुख्यमंत्री पदासाठी मागे पडत होतं, तेव्हाही निशांत यांनी एनडीएवर विश्वास असल्याचं म्हटलं होतं. शिवाय एनडीएने पुढचा मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार यांचं नाव घोषित करावं, असेही ते म्हणालेले..ज्या पद्धतीने बिहारमध्ये नितीश कुमारांची चर्चा सुरु आहे, त्यावरुन तरी ते राजकारणात येतील, असं दिसून येतंय. लवकरच त्यांचं लाँचिंग होईल, असंही काही राजकीय जाणकार बोलू लागले आहेत. परंतु यावर कुणीही स्पष्टपणे बोललेलं नाही. परंतु संजय झा जेव्हा निशांत यांच्याबद्दल बोलले, तेव्हा या मुद्द्यामध्ये काहीतर दम आहे, असं आता लोकांना वाटू लागलंय..'बच्चे बडे हो जाते हैं, लीग खतम नही होती!' Wasim Akram ची आयपीएल वेळापत्रकावर टीका; म्हणाला, PSL No. 1.सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नितीश कुमारांच्या एक्झिट प्लॅनबद्दल जेडीयूच्या दोन मोठ्या नेत्यांसोबत चर्चा केली होती. संजय झा आणि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यांच्याशी शाहांनी बोलणी केली होती. त्यानंतर निशांत कुमार यांच्या राजकीय प्रवेशाबद्दल चर्चा झडू लागलेल्या आहेत. त्यांना पक्ष संघटनेत मोठी जबाबदारी दिली जाईल किंवा सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पद दिलं जाईल, अशी चर्चा आहे.