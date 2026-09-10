Healthcare : डॉक्टर नाहीत ? मग फार्मासिस्ट लिहिणार. औषधे उत्तराखंड सरकारचा मोठा निर्णय, काय आहे कारण

उत्तराखंडमधील डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही समस्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आता फार्मासिस्टना काही ठराविक आजारांसाठी औषधे लिहून देण्याचा अधिकार देण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. यासाठी आरोग्य महासंचालनालयाकडून प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून, हिमाचल प्रदेश आणि आसाममधील पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली जाणार आहे..आरोग्यमंत्री सुबोध उनियाल यांनी यासंदर्भात आरोग्य महासंचालकांना सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. डॉक्टर उपलब्ध नसलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णांना किरकोळ आजारांसाठी तातडीने उपचार मिळावेत, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. समितीच्या अभ्यासानंतर प्रस्तावाला अंतिम रूप दिले जाईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे..प्रस्तावानुसार, फार्मासिस्टना सर्व आजारांवर औषधे लिहून देण्याचा अधिकार मिळणार नाही. खोकला, सर्दी, ताप, श्वसनाशी संबंधित काही आजार तसेच मूत्रमार्गातील संसर्ग यांसारख्या प्राथमिक स्वरूपाच्या आजारांपुरताच हा अधिकार मर्यादित ठेवण्याचा विचार आहे. गंभीर आजार किंवा अधिक तपासणीची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांना मात्र डॉक्टरांकडे पाठविण्याची व्यवस्था राहणार आहे.उत्तराखंडच्या पर्वतीय भागातील अनेक सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. काही ठिकाणी डॉक्टर नियमित उपलब्ध नसल्याने सामान्य आजारांसाठीही रुग्णांना मोठ्या अंतरावर असलेल्या रुग्णालयांमध्ये जावे लागते. अशा परिस्थितीत मर्यादित आजारांसाठी फार्मासिस्टना औषधे लिहून देण्याची परवानगी मिळाल्यास दुर्गम भागातील रुग्णांना प्राथमिक उपचार अधिक सहजपणे मिळू शकतील..दरम्यान, एमबीबीएसच्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर आणि पदव्युत्तर डॉक्टरांच्या संपाचा परिणाम डेहराडूनमधील दून रुग्णालयातील रुग्णसेवेवरही झाला आहे. रुग्णालयातील नियोजित शस्त्रक्रियांची संख्या कमी झाली आहे.रुग्णालयाच्या अस्थिरोग विभागात दररोज सरासरी पाच नियोजित शस्त्रक्रिया होतात. मात्र, संपामुळे या संख्येत घट होऊन दोनच शस्त्रक्रिया झाल्या. शस्त्रक्रिया विभागातही दररोजच्या सरासरी पाच नियोजित शस्त्रक्रियांऐवजी केवळ एका रुग्णावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली.मात्र, अत्यावश्यक रुग्णसेवा सुरू आहे. आपत्कालीन विभाग, अतिदक्षता विभाग, हृदयविकारावरील उपचारांसाठीची कॅथलॅब आणि प्रसूती विभागातील कामकाज नियमित सुरू असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अत्यावश्यक असलेल्या रुग्णांवर शस्त्रक्रियाही करण्यात येत आहेत. दून रुग्णालयाचे उपवैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विनम्र मित्तल यांनी ही माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.