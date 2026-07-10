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Nagra Juti : डावा-उजवा असा कोणताही भेद नाही!" दोन्ही पायांत सारखीच बसणारी हमीरपूरची अनोखी 'नाग्रा जुती' पाहिली का?

उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्हा केवळ भौगोलिक वैशिष्ट्यांसाठीच नव्हे, तर आपल्या समृद्ध पारंपरिक हस्तकलेसाठीही ओळखला जातो.
hamirpur nagra juti

hamirpur nagra juti

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्हा केवळ भौगोलिक वैशिष्ट्यांसाठीच नव्हे, तर आपल्या समृद्ध पारंपरिक हस्तकलेसाठीही ओळखला जातो. जिल्ह्यातील सुमेरपूर भागात तयार होणारी 'नाग्रा जुती' ही केवळ पादत्राणे नसून, पिढ्यानपिढ्या जपलेल्या कारागिरीचे प्रतीक आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जनपद एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजनेअंतर्गत या हस्तकलेला विशेष प्रोत्साहन मिळाल्याने नाग्रा जुतीला देशभरात नवी ओळख मिळत आहे.

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