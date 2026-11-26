दारू खरेदी करण्यासाठी आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आल्याचा दावा काही वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियावरून प्रसारित होत आहे. मात्र, हा दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आणि तथ्यहीन असल्याचे सागर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. बुधवारी अधिकृत निवेदन जारी करून जिल्हा प्रशासनाने या वृत्तांचे खंडन केले.आरोग्य विभागाकडून जिल्ह्यात वेळोवेळी राबवली जाणारी आरोग्य तपासणी ही नियमित वैद्यकीय प्रक्रिया आणि जनजागृती मोहिमेचा भाग आहे. तिचा मद्य खरेदीशी कोणताही संबंध नाही. दारू खरेदी करण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारची आरोग्य तपासणी बंधनकारक करण्यात आलेली नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.आरोग्य तपासणीचा मद्य खरेदीशी संबंध नाहीजिल्ह्यात आरोग्य विभागामार्फत नियमितपणे सामान्य आरोग्य तपासणी आणि जनजागृती उपक्रम राबवले जातात. या उपक्रमांचा उद्देश नागरिकांच्या आरोग्याची तपासणी करणे आणि त्यांना निरोगी जीवनशैलीबाबत मार्गदर्शन करणे हा आहे. मात्र, काही माध्यमांमध्ये या मोहिमेचा संबंध दारू खरेदीशी जोडण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.मद्य खरेदीपूर्वी आरोग्य तपासणी करावी लागते किंवा त्यासाठी कोणतीही परवानगी आवश्यक आहे, असा नियम प्रशासनाने लागू केलेला नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..व्यसनाधीन व्यक्तींना वैद्यकीय सल्ला आणि उपचारनियमित आरोग्य तपासणीदरम्यान एखादी व्यक्ती मद्याच्या व्यसनाधीन असल्याचे किंवा मद्याचे अतिसेवन करत असल्याचे आढळल्यास तिला आवश्यक वैद्यकीय सल्ला आणि उपचार उपलब्ध करून दिले जातात. हा उपक्रम शासनाच्या व्यसनमुक्ती अभियानाचा आणि जनजागृती कार्यक्रमाचा भाग आहे.व्यसनाचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम समजावून सांगणे आणि नागरिकांना व्यसनापासून दूर राहण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.अफवा पसरवू नका, प्रशासनाचे आवाहनआरोग्य तपासणी मोहिमेबाबत चुकीची माहिती प्रसारित करू नये, असे आवाहन सागर जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. कोणत्याही बातमीवर किंवा सोशल मीडियावरील दाव्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्याची अधिकृत माहितीच्या आधारे खातरजमा करावी, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.