राहुल गांधींना त्यांच्या पक्षातच कोणी गंभीरपणे घेत नाही; कृषीमंत्र्यांची बोचरी टीका

नवी दिल्ली- कॉँग्रेस नेते राहुल गांधी जे काही बोलतात ते त्यांच्या पक्षातही कोणी गंभीरपणे घेत नाही; मग देशाची तर गोष्टच दूरच राहिली, अशा शब्दांत केंद्र सरकारकडून आजच्या आंदोलनाची खिल्ली उडविण्यात आली. आपल्याला जे शेतकरी भेटले त्या साऱ्यांनी, आमच्याकडे कोणीच सह्या मागण्यास आलेले नाही, असे सांगितल्याचे कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी उपरोधिकपणे सांगितले.

Whatever Rahul Gandhi says, even Congress doesn't take it seriously. Today when he went to register his protest with President with signatures, these farmers told me that no one from Congress came to them to get their signature: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar https://t.co/V5fWXLGOec pic.twitter.com/rpWbA1XwRr

