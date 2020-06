रुग्णसंख्या वाढीमागे चाचण्यांचे कारण नाही; जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्टीकरण 

नवी दिल्ली - भारतासह इतर देशांनी कोरोना चाचण्यांचा वेग वाढवला असला तरी या देशांमध्ये रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होण्याचे ते एकमात्र वा ठळक कारण असू शकत नाही, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) स्पष्ट केले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दरम्यान, भारतात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा ४ लाख ४६ हजारांवर पोचला असताना कोरोनावर मात करून बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण वाढून ५६.३८ टक्के झाले आहे. गेल्या २४ तासांत देशातील आणखी सुमारे ११ हजार लोक बरे झाले, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. ‘डब्ल्यूएचओ’च्या आपत्कालीन आरोग्य कार्यक्रमाचे कार्यकारी संचालक डॉ. मायकेल रेयॉन यांनी भारतात; तसेच दक्षिण आशियाई व काही आफ्रिकी देशांमधील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर सांगितले की, भारत आणि इतर देश निश्चितपणे चाचण्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवत आहेत. मात्र कोरोना नमुन्यांच्या चाचण्या वाढवल्यामुळे रुग्णसंख्या वाढते, असे आम्हाला वाटत नाही. वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा काही भाग दिलेल्या चाचण्यांमुळे असू शकतो, हे आम्हाला वाटते. अनेक देशांनी चाचण्यांची संख्या वाढवली आहे. त्याचवेळी रुग्णालयांमध्ये भरती होणाऱ्या कोरोनाबाधितांची संख्याही वाढली आहे आणि मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचा आकडाही जगात वाढत आहे; मात्र याचे कारण चाचण्यांमध्ये झालेली वाढ हे कदापि असू शकत नाही. काही देशांमध्ये उद्रेकांची शक्यता

कोरोनाची साथ यशस्वीपणे नियंत्रित करणाऱ्या देशांनी निर्बंधांमध्ये सूट देण्यास सुरुवात केल्यावर या देशांमधील आकडा झपाट्याने वाढत चालल्याचेही जागतिक आरोग्य संघटनेने नमूद केले. यातील काही देशांमध्ये कोरोनाचा सर्वाधिक किंवा प्रचंड उद्रेक नजीकच्या काळात होऊ शकतो, असाही इशारा संस्थेने भारताचे नाव न घेता दिला आहे. ‘आयसीएमआर’च्या माहितीनुसार... ७१,३७, ७१६ - २२ जूनअखेर चाचण्या १, ८७, २२३ - २२ जून रोजी चाचण्या चाचण्या झाल्या.

(आत्तापर्यंतची ही विक्रमी संख्या)

