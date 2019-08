काँग्रेसचे आणखी एक ज्येष्ठ नेते अडकणार 'ईडी'च्या जाळ्यात

बंगळूर : सुनावणीला हजर राहण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) माजी मंत्री व कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार यांना समन्स जारी केले होते. त्याला शिवकुमार यांनी उच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान न्यायालयाने फेटाळले. त्यानुसार ईडीच्या सुनावणीला आता ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. त्यांना कोणत्याही वेळी अटक होण्याची भीती आहे. डी. के. शिवकुमार यांच्यासह त्यांचे मित्र अंजनेय, राजेंद्र यांनी ईडीने जारी केलेले समन्स मागे घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी आज हा आदेश जारी केला. 2 ऑगस्ट 2017 रोजी आयकर विभागाने दिल्लीतील डी. के. शिवकुमार यांच्या जवळच्या मित्राच्या घरी छापा टाकला होता. या वेळी 8.59 कोटी रुपयांची रक्कम जप्त केली होती. याप्रकरणाच्या सुनावणीवेळी शिवकुमार यंनी खोटी माहिती दिल्याचा आयटी अधिकाऱ्यांनी आरोप करून आर्थिक गुन्हेगारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. अपार्टमेंटमध्ये सापडलेल्या पैशातून डी. के. शिवकुमार यांनी एजन्सीच्या मदतीने हजारो कोटी रुपये बदलून घेतले आहेत. जवळच्या मित्रांच्या साहाय्याने काळ्या पैशाचे रूपांतर पांढऱ्या पैशात (व्हाईट मनी) केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.



Web Title: No relief for DK Shivakumar his plea against ED summons dismissed