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MP: ना परीक्षा, ना शारीरिक चाचणी; खेळाडूंना शैक्षणिक पात्रतेतही सूट! दरवर्षी निघणार पोलीस उपनिरीक्षकांची पदे

sports talent promotion: मध्य प्रदेशात उत्कृष्ट खेळाडूंना दरवर्षी क्रीडा कोट्यातून १० उपनिरीक्षक व ५० आरक्षक पदांवर थेट नियुक्ती; लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि शैक्षणिक पात्रतेत मोठी सूट
Golden Chance for Players: Police Sub-Inspector Posts to Be Filled Every Year

Golden Chance for Players: Police Sub-Inspector Posts to Be Filled Every Year

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मध्य प्रदेशातील प्रतिभावान खेळाडूंचे करिअर उज्ज्वल करण्यासाठी आणि त्यांना मानाचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी एक खूप मोठे आणि कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे. राज्यातील उत्कृष्ट खेळाडूंसाठी मध्य प्रदेश पोलीस दलात (MP Police) थेट भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

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