Noida Tourism: मोदींनी एअरपोर्ट सुरू करताच तरुणाई सुसाट! विकेंडला फिरायला 'या' ४ ठिकाणांना मिळतेय पहिली पसंती

नोएडातील जेवर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे उद्घाटन होताच उत्तर भारतात पर्यटनाची एक नवी लाट आली आहे. या एअरपोर्टमुळे केवळ विमान प्रवास सोपा झाला नाही तर आजूबाजूच्या सुंदर पर्यटन स्थळांची मागणीही अचानक वाढली आहे. विशेषतः 'जेन झी' म्हणजेच आजची तरुण पिढी या एअरपोर्टच्या आसपास असलेल्या खास ठिकाणांना भेट देण्यासाठी खूप उत्सुक दिसत आहे. दिल्लीच्या गर्दीतून वाचण्यासाठी आणि कमी वेळात फिरण्यासाठी ही ठिकाणे आता हॉट फेव्हरेट बनली आहेत..आग्राजर तुम्हाला इतिहासाची आवड असेल तर जेवर एअरपोर्टपासून अवघ्या १३९ किलोमीटरवर असलेले आग्रा तुमचे मन जिंकेल. यमुना एक्सप्रेसवेमुळे तुम्ही फक्त दोन ते अडीच तासांत ताजमहालसमोर उभे राहू शकता. ताजमहालसोबतच आग्रा किल्ला आणि फत्तेपूर शिक्री पाहण्यासाठी तरुणांचे ग्रुप्स आता मोठ्या संख्येने तिथे पोहोचत आहेत. कुटुंबासोबत किंवा जोडीदारासोबत घालवण्यासाठी हे एक परफेक्ट ठिकाण ठरत आहे..मथुरा आणि वृंदावनज्यांना थोडी शांतता आणि अध्यात्माची ओढ आहे त्यांच्यासाठी मथुरा आणि वृंदावन हे सर्वात जवळचे आणि उत्तम पर्याय आहेत. जेवरपासून वृंदावन फक्त ८७ किलोमीटरवर आहे. दीड-दोन तासांच्या प्रवासात तुम्ही बांके बिहारी मंदिर किंवा प्रेम मंदिराच्या दर्शनाला पोहोचू शकता.विकेंडला मनःशांती मिळवण्यासाठी तरुणाई आता मथुरेच्या दिशेने धाव घेत आहे. इस्कॉन मंदिरातील वातावरण आणि तिथली संस्कृती पर्यटकांना भुरळ घालत आहे..नीमरानाकाहीतरी वेगळे आणि साहसी अनुभवायचे असेल तर राजस्थानमधील नीमराना हे ठिकाण सध्या चर्चेत आहे. जेवर एअरपोर्टपासून साधारण १५० किलोमीटरवर असलेल्या या ठिकाणी तुम्ही अडीच ते तीन तासांत पोहोचू शकता.तिथला नीमराना फोर्ट पॅलेस हा राजेशाही थाटासाठी प्रसिद्ध आहे. इथे जिप-लाइनिंगसारखे साहसी खेळ खेळता येतात. ऐतिहासिक किल्ल्याची वास्तुकला पाहण्यासाठी आणि हेरिटेज स्टेचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटक इथे गर्दी करत आहेत..अलिगडजेवर एअरपोर्टच्या सर्वात जवळ असलेले शहर म्हणजे अलिगड होय. हे शहर पीतळ आणि कुलूपांसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. एअरपोर्टपासून अलिगड फक्त २५ किलोमीटरवर असल्याने तासाभराच्या आत तुम्ही तिथे पोहोचू शकता. तिथला अलिगड किल्ला आणि शेखा पक्षी अभयारण्य पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. जर तुमच्याकडे वेळ कमी असेल तर अलिगडची डे-ट्रिप तुमच्यासाठी एक स्वस्त आणि मस्त पर्याय ठरू शकते.एकूणच जेवर एअरपोर्ट सुरू झाल्यामुळे या सर्व ठिकाणांची कनेक्टिव्हिटी खूपच सुधारली आहे. आता लोकांना दिल्लीपर्यंत लांबचा प्रवास करण्याची गरज उरलेली नाही. इतिहास, अध्यात्म, साहस आणि संस्कृती या सर्वांचा संगम असलेल्या या चारही ठिकाणांमुळे येणाऱ्या काळात उत्तर प्रदेशातील पर्यटनाला मोठी उभारी मिळणार आहे.तुम्हीही जर पुढच्या विकेंडला कुठे बाहेर जाण्याचा विचार करत असाल, तर या ठिकाणांची ट्रिप तुमच्यासाठी नक्कीच अविस्मरणीय ठरेल.