Noida Tourism: मोदींनी एअरपोर्ट सुरू करताच तरुणाई सुसाट! विकेंडला फिरायला 'या' ४ ठिकाणांना मिळतेय पहिली पसंती

Jewar Airport Boosts North India Tourism: आग्रा, मथुरा-वृंदावन, नीमराना आणि अलिगड यांसारखी ठिकाणे तरुणाईसाठी विकेंड ट्रिपसाठी हॉट फेव्हरेट ठरली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नोएडातील जेवर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे उद्घाटन होताच उत्तर भारतात पर्यटनाची एक नवी लाट आली आहे. या एअरपोर्टमुळे केवळ विमान प्रवास सोपा झाला नाही तर आजूबाजूच्या सुंदर पर्यटन स्थळांची मागणीही अचानक वाढली आहे. विशेषतः 'जेन झी' म्हणजेच आजची तरुण पिढी या एअरपोर्टच्या आसपास असलेल्या खास ठिकाणांना भेट देण्यासाठी खूप उत्सुक दिसत आहे. दिल्लीच्या गर्दीतून वाचण्यासाठी आणि कमी वेळात फिरण्यासाठी ही ठिकाणे आता हॉट फेव्हरेट बनली आहेत.

