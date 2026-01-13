देश

Chandigarh Temperature : गुरुग्राम आणि भटिंडा येथे ०.६ अंश सेल्सिअस तापमान

हरियानातील गुरुग्राम आणि पंजाबमधील भटिंडा या शहरांत तीव्र थंडीची लाट आली.
चंडीगड - हरियानातील गुरुग्राम आणि पंजाबमधील भटिंडा या शहरांत तीव्र थंडीची लाट आली असून, दोन्ही ठिकाणी किमान तापमान ०.६ अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले असल्याची माहिती हवामान विभागाने सोमवारी दिली.

