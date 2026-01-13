Chandigarh Temperature : गुरुग्राम आणि भटिंडा येथे ०.६ अंश सेल्सिअस तापमान

चंडीगड - हरियानातील गुरुग्राम आणि पंजाबमधील भटिंडा या शहरांत तीव्र थंडीची लाट आली असून, दोन्ही ठिकाणी किमान तापमान ०.६ अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले असल्याची माहिती हवामान विभागाने सोमवारी दिली..गुरुग्राम आणि भटिंडा या दोन्ही ठिकाणी रविवारी रात्री आतापर्यंतच्या हंगामातील सर्वांत नीचांकी तापमानाची नोंद झाल्याचे हवामान खात्याने सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब, हरियाना तसेच दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी चंडीगडमध्ये तीव्र थंडीची लाट पसरली असून, अनेक भागांत दाट धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी झाली आहे..पंजाबमधील अमृतसर येथे किमान तापमान १.१ अंश सेल्सिअस, फरीदकोटमध्ये १.८, गुरुदासपूरमध्ये २, लुधियानात ४.२, पटियाला येथे ४.३ आणि मानसा येथे ४.४ अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले..चंडीगडमध्ये किमान तापमान ३.३ अंश सेल्सिअस होते, तर हरियानात नारनौल येथे १.२ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदवले गेले असून, ते राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड ठिकाण ठरले आहे. भिवानी येथे किमान तापमान १.५ अंश सेल्सिअस, हिस्सार येथे २.६, करनाल येथे ३.५, अंबाला येथे ४.५ आणि रोहतक येथे ३.२ अंश सेल्सिअस इतके तापमान नोंदवले गेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.