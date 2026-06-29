Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ

उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्हा सुती गालिच्यांच्या हस्तकला व्यवसायासाठी प्रसिद्ध आहे. त्याचबरोबर या जिल्ह्याला समृद्ध आणि वैशिष्ट्यपूर्ण खाद्यसंस्कृतीचाही वारसा लाभला आहे. येथील हिवाळ्यातील खास आकर्षण असलेली ‘मक्खन मलाई’ ही मिठाई आपल्या अप्रतिम चवीसाठी संपूर्ण उत्तर प्रदेशात प्रसिद्ध आहे..थंडीच्या दिवसांत तयार होणारी ही पारंपरिक मिठाई उत्तर प्रदेशच्या खाद्यसंस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग मानली जाते. आता या अनोख्या मिठाईला देश-विदेशात ओळख मिळवून देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जिल्हा एक व्यंजन’ (ओडीओसी) या उपक्रमांतर्गत विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे.स्थानिक मिठाई व्यावसायिकांना आधुनिक पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे सीतापूरच्या या पारंपरिक चवीला नवी ओळख मिळत आहे..अशी तयार होते खास ‘मक्खन मलाई’सीतापूरच्या मुख्य चौक परिसरातील एका अनुभवी मिठाई विक्रेत्याने या मिठाईच्या पारंपरिक निर्मिती प्रक्रियेची माहिती दिली.दूध आणि सायचे मिश्रण:सर्वप्रथम शुद्ध दूध उकळले जाते. त्यानंतर त्यामध्ये योग्य प्रमाणात साय मिसळली जाते. हे मिश्रण मोठ्या पात्रात ठेवले जाते.रात्रीच्या दवाचा परिणाम:तयार मिश्रणाचे पात्र बर्फाच्या थरावर ठेवून संपूर्ण रात्र उघड्या आकाशाखाली ठेवले जाते. रात्रीच्या नैसर्गिक गारव्यामुळे आणि दवामुळे या मिश्रणाला विशिष्ट मऊपणा आणि चव मिळते..पहाटे घुसळण्याची प्रक्रिया:या मिठाईच्या निर्मितीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पहाटेच्या वेळी दूध घुसळणे. थंड झालेल्या दुधाला रवीच्या साहाय्याने वेगाने घुसळले जाते. या प्रक्रियेत दुधावर हलका आणि मऊ फेस तयार होतो.अंतिम चव आणि सजावट:हा फेस अलगद वेगळा काढून त्यामध्ये केशर, खवा, पिठीसाखर, खडीसाखर आणि काजू-बदाम-पिस्त्यासारखा सुका मेवा मिसळला जातो. त्यानंतर हे मिश्रण हलक्या हाताने तयार केले जाते. अनेक तासांच्या मेहनतीनंतर तोंडात विरघळणारी मऊशार ‘मक्खन मलाई’ तयार होते..हिवाळ्यात पर्यटकांची वाढते गर्दीलहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांच्या आवडीची असलेली ही मिठाई हिवाळ्यात सीतापूरच्या गल्लोगल्लीत सहज उपलब्ध होते. या खास चवीचा आनंद घेण्यासाठी स्थानिक नागरिकांसह दूरवरून येणारे पर्यटकही मिठाईच्या दुकानांमध्ये गर्दी करतात.‘एक जिल्हा एक व्यंजन’ या उपक्रमामुळे या पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिक स्वरूप मिळत आहे. यामुळे स्थानिक मिठाई विक्रेते आणि कारागिरांच्या रोजगारालाही नवी दिशा मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.