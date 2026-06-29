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Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ

Sitapur famous Makhan Malai sweet: हिवाळ्यातील थंडगार दवात तयार होणाऱ्या या पारंपरिक मिठाईत दूध, साय, केशर, खवा आणि सुक्या मेव्याचा मिलाफ; ‘एक जिल्हा एक व्यंजन’ उपक्रमामुळे सीतापूरच्या मक्खन मलाईला नवी ओळख
Soft as a Cloud! Discover the Secret Behind Sitapur's Iconic Makhan Malai

Soft as a Cloud! Discover the Secret Behind Sitapur's Iconic Makhan Malai

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्हा सुती गालिच्यांच्या हस्तकला व्यवसायासाठी प्रसिद्ध आहे. त्याचबरोबर या जिल्ह्याला समृद्ध आणि वैशिष्ट्यपूर्ण खाद्यसंस्कृतीचाही वारसा लाभला आहे. येथील हिवाळ्यातील खास आकर्षण असलेली ‘मक्खन मलाई’ ही मिठाई आपल्या अप्रतिम चवीसाठी संपूर्ण उत्तर प्रदेशात प्रसिद्ध आहे.

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