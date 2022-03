आता तेलंगणात शिवरायांच्या पुतळ्यावरुन तणाव; नक्की काय घडलंय?

तेलंगणा : महाराष्ट्रातील अमरावतीत दोन महिन्यांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन (Shivaji Maharaj Statue) तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. हा पुतळा अनधिकृत असल्याचं सांगत स्थानिक प्रशासनानं तो हटवला होता. यानंतर आता तेलंगणामध्ये (Telangana News) देखील अशाच घटनेची पुनरावृत्ती झाली असून बोधन शहरामध्ये यामुळं तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. (Now the tension over the statue of Chatrapati Shivaji Maharaj in Telangana)

याप्रकरणी माहिती देताना निझामाबादचे पोलीस आयुक्त के. आर. नागारजू म्हणाले, "निझामाबादमधील बोधन शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यावरुन तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. शहरातील काही लोकांनी शिवरायांचा पुतळा बसवण्याचा प्रयत्न केला. पण यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची रितसर परवानगी घेतली नव्हती. यापार्श्वभूमीवर काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून या ठिकाणी सध्या जमावबंदीचं १४४ कलम लागू करण्यात आलं आहे.

अमरावती शहरात जानेवारीमध्ये अशाच प्रकारे शिवरायांच्या पुतळ्यावरून अमरावतीचं राजकारण तापलं होतं. आमदार रवी राणा (MLA Ravi Rana) यांच्या युवा स्वाभीमान पक्षाच्यावतीनं राजापेठ उड्डाणपुलावर बसवण्यात आलेला पुतळा छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue) यांचा पुतळा महापालिकेने हटवला होता. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा (MP Navneet Rana) आक्रमक झाल्या होत्या. त्यांनी कार्यकर्त्यांसोबत त्यांच्या घरासमोर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली होती. यावेळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

महाराजांचा पुतळा हटवल्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांच्या घरासमोर युवा स्वाभीमानच्या कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. यावेळी खासदार नवनीत राणा यांनी कार्यकर्त्यांसोबत मिळून जोरदार घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कार्यकर्ते अधिकच आक्रमक झाल्याने पोलिसांनी काही महिला कार्यकर्त्यांनाही ताब्यात घेतले होतं.