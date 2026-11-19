झारखंड : झारखंडमधील चतरा जिल्ह्याच्या टंडवा येथील एनटीपीसीच्या नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये बुधवारी (१८ नोव्हेंबर) बांधकाम सुरू असताना भीषण दुर्घटना घडली. कन्वेयर बेल्टचा निर्माणाधीन सांगाडा अचानक कोसळल्याने तीन मजुरांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली..प्लांटमधील ‘CHP-JH-1’ या ठिकाणी कन्वेयर बेल्टच्या सांगाड्याचे बांधकाम सुरू होते. काम सुरू असतानाच संपूर्ण संरचना कोसळली. त्याखाली काम करणारे मजूर दबले गेले. दुर्घटनेनंतर स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. जखमी मजुरांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..तांत्रिक त्रुटीचा प्राथमिक संशयप्राथमिक तपासात बांधकामातील तांत्रिक त्रुटीमुळे सांगाडा कोसळल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र, दुर्घटनेचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. संबंधित यंत्रणा घटनास्थळी तपास करत असून, अपघाताच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे..मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी व्यक्त केला शोकया दुर्घटनेबद्दल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. त्यांनी जखमी मजुरांना योग्य वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आणि उपचारांमध्ये कोणतीही हलगर्जीपणा होऊ नये, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या मजुरांच्या कुटुंबीयांना तातडीने सर्वतोपरी मदत उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दिवंगत मजुरांना श्रद्धांजली अर्पण करत त्यांनी शोकाकुल कुटुंबीयांना हे दुःख सहन करण्याचे बळ मिळावे, अशी प्रार्थना केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.