रुग्णसंख्या वाढीचा पुन्हा एकदा विक्रम 

नवी दिल्ली - एकाच दिवसात देशात आढळलेल्या रुग्णसंख्येचा आज पुन्हा नवा विक्रम झाला. आज सकाळपर्यंतच्या चोवीस तासांत ६४,३९९ नवे रुग्ण आढळल्याने देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या २१ लाखांच्या पुढे गेली आहे. तसेच, ८६१ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याने मृतांची संख्याही ४३ हजार ३०० च्या जवळ गेली असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप रुग्णसंख्या वाढीबरोबरच देशात बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येनेही विक्रम केला आहे. गेल्या चोवीस तासांत ५३,८७९ जण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा भारतातील दर ६८.७८ टक्के इतका आहे. मृत्युदरही २.०१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. सध्या भारतात सहा लाख २९ हजारांच्या आसपास ॲक्टिव्ह रुग्ण आहे. कोरोनाबाधितांच्या एकूण संख्येच्या तुलनेत ही संख्या २९.२० टक्के आहे. भारतात सलग तिसऱ्या दिवशी साठ हजारांहून अधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दिल्लीतील परिस्थिती नियंत्रणात

राजधानी दिल्लीतील स्थिती नियंत्रणात असून रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही वाढत असल्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज सांगितले. येथील एका रुग्णालयाचे उद्‌घाटन करताना केजरीवाल म्हणाले की, राज्यातील परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असून रुग्णसंख्या, मृत्युसंख्येचे प्रमाण कमी होत आहे. कोरोना रुग्णांवर वेळीच उपचार झाल्याने हे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आज उद्‌घाटन केलेल्या रुग्णालयात ६०० खाटा असून त्यातील २०० खाटा कोरोनाबाधितांवरील उपचारासाठी वापरल्या जाणार आहेत. मात्र, रुग्णसंख्या आणखी कमी होऊन या खाटाही रिकाम्या राहतील, अशी आशा केजरीवाल यांनी व्यक्त केली.

