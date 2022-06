नूपुर शर्मा म्हणाल्या, मी संघटनेत वाढलेली; पक्षाचा निर्णय मान्य

नवी दिल्ली : पक्षाच्या निर्णयाचा आदर करते आणि स्वीकार करते. संस्थेत मोठी झाली आहे आणि त्यांचा निर्णय स्वीकारते, असे प्रेषित मोहम्मद यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्यानंतर पक्षाच्या प्रवक्त्या पदावरून काढून टाकलेल्या भाजपच्या नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) म्हणाल्या. (Nupur Sharma said, I grew up in the organization; The decision of the party is accepted)

मोहम्मद यांच्या कथित अपमानास्पद वक्तव्याबद्दल काही मुस्लिम देशांनी केलेल्या निषेधानंतर भाजपने रविवारी नूपुर शर्मा यांना निलंबित केले आणि दिल्ली युनिटचे मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदाल यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. कुवेत, कतार आणि इराण सारख्या देशांकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्यानंतर भाजपने (BJP) एक निवेदन जारी केले की ‘ते सर्व धर्मांचा आदर करते आणि कोणत्याही धार्मिक व्यक्तिमत्त्वाच्या अपमानाचा तीव्र निषेध करते’.

महाराष्ट्र पोलिसांनी भाजपच्या निलंबित कार्यकर्ती नूपुर शर्मा यांना प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल केलेल्या कथित अपमानास्पद वक्तव्यासंदर्भात २२ जून रोजी हजर राहण्यास सांगितल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. भाजपचे माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते शर्मा यांच्या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता. त्यानुसार, मुंब्रा पोलिसांनी शर्मा यांना २२ जून रोजी तपास अधिकाऱ्यासमोर जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली.

दिल्ली पोलिसांनी नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) आणि कुटुंबीयांना सुरक्षा पुरवली आहे. तत्पूर्वी, दिल्ली पोलिसांनी भाजपचे माजी प्रवक्ते शर्मा यांना प्रेषित मोहम्मद यांच्या विरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर ठार मारण्याच्या धमक्या मिळाल्याच्या तक्रारींसंदर्भात एफआयआर नोंदवला होता. धमक्यांचा हवाला देत शर्मा यांनी पोलिसांना सुरक्षा पुरवण्याची विनंती केली होती. शर्मा यांनी आरोप केला होता की त्यांना धमक्या मिळत होत्या. वक्तव्यामुळे त्यांचा छळ केला जात होता. त्यानंतर त्यांना आणि कुटुंबाला सुरक्षा प्रदान करण्यात आली होती, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.