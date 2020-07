कोरोनामुळे ओडिशा ठरले असुरक्षित राज्य 

भुवनेश्‍वर - कोरोनाव्हायरसच्या फैलावामुळे भारतातील अत्यंत असुरक्षित असलेल्या नऊ राज्यांमध्ये ओडिशाचा समावेश झाला आहे. ‘लॅन्सेट’ या मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या पर्यावरणीय अभ्यासात भारतातील बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, गुजरात आणि ओडिशा ही राज्ये कोरोनामुळे अत्यंत असुरक्षित (निर्देशांक मूल्य ०.७५ पेक्षा जास्त) असल्‍याचे म्हटले आहे. जगाच्या तुलनेत या राज्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या मोठी नसली तरी या जागतिक साथीचा परिणाम त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचे यात म्हटले आहे. या निर्देशांकामुळे कोरोनाला प्रतिबंध व त्याचा धोका कमी करण्यासाठी उपायांचे नियोजन करणे आणि प्राधान्यक्रमावरील भागांत स्त्रोतांचे योग्य वितरण करणे धोरणकर्त्यांना शक्य होईल, असे या अभ्यासात नमूद केले आहे. सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक, गृह व स्वच्छता, साथीचे रोग आणि आरोग्य व्यवस्था या मुद्यांच्या आधार या अभ्यासासाठी घेतला आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा अभ्यासातील निष्कर्ष

- भारतात कोरोनाचा प्रसार अत्यंत वेगाने होत आहे.

-६४० पैकी ६२७ जिल्ह्यांमध्ये (९८ टक्के) कोरोना पसरला आहे.

-जिल्हास्तरिय नियोजनासाठी साधनांची गरज

