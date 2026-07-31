Odisha-Chhattisgarh-Assam Floods: तीन राज्यांना पुराचा तडाखा; लाखो नागरिक अडचणीत; ओडिशा, छत्तीसगड, आसाममध्ये मदतकार्य

भुवनेश्वर/रायपूर/गुवाहाटी: ओडिशा, छत्तीसगड आणि आसाममध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती गंभीर बनली असून लाखो नागरिकांना त्याचा फटका बसला. ओडिशात चार जिल्ह्यांत पूरस्थिती अद्याप चिंताजनक असून महानदीच्या पाणीपातळीत वाढ होत असल्याने सखल भागांसाठी प्रशासनाने सजगतेचा इशारा दिला. छत्तीसगडमध्ये पूर आणि पावसाशी संबंधित घटनांत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर आसाममध्ये पूर ओसरत असला तरी सुमारे १३ हजार घरांची वीज अजूनही गायब आहे..ओडिशातील बालासोर, भद्रक, जाजपूर आणि मयूरभंज जिल्ह्यांत अनेक गावे अजूनही पाण्याखाली आहेत. महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री सुरेश पुजारी यांनी सांगितले की, काही नद्यांची पाणीपातळी कमी होत असली तरी त्या अद्याप धोक्याच्या पातळीवर आहेत. त्यामुळे पूरग्रस्त जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत १.६५ लाखांहून अधिक नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले असून सहा लाखांपेक्षा जास्त लोकांना पुराचा फटका बसला आहे..जाजपूर जिल्ह्यात कनई नदीच्या तटबंदीला दोन ठिकाणी भगदाड पडल्याने अनेक नवीन गावे जलमय झाली आहेत. छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातील वरच्या भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे महानदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे..Koyna Dam Water Discharge : कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटाने उचलले! 6 हजार क्युसेकने विसर्ग सुरू; कृष्णा नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा.हिराकूड धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू असून आवश्यकतेनुसार आणखी दरवाजे उघडण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. कटकजवळील मुंडळी येथे प्रवाह वाढत असल्याने महानदी खोऱ्यात पुराची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सजग राहून नागरिकांना मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत..छत्तीसगडमध्ये प्रमुख रस्ते बंदछत्तीसगडमध्ये सततच्या पावसामुळे नद्या-नाले दुथडी भरून वाहत असून अनेक प्रमुख रस्ते बंद झाले आहेत. गरियाबंद, धमतरी, बिजापूर आणि सरंगड-बिलाईगड जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे. विविध दुर्घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. सिकासार धरणाचे १६ दरवाजे उघडण्यात आले असून नदीकाठच्या गावांना सजगतेचा इशारा देण्यात आला आहे.. ‘मुझको राणाजी माफ करना…’ 30 वर्षांपूर्वीच्या गाण्याचा रिमेक, ममता कुलकर्णी म्हणाल्या...'त्यावेळी दोन दिवसांची रिहर्सल आणि..'.आसाममध्ये वीजपुरवठा विस्कळितआसाममध्ये पूरस्थिती काहीशी सुधारत असली तरी शिवसागर परिसरातील १२,७५६ घरांमध्ये अद्याप वीजपुरवठा सुरू झालेला नाही. आसाममधील पुरामुळे मृतांचा आकडा ७८ वर पोहोचला असून तीन लाखांहून अधिक नागरिक अजूनही पुराच्या तडाख्यात आहेत. भारतीय हवामान विभागाने पुढील तीन दिवस आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा दिल्याने प्रशासनाने सजगता वाढवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.