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Odisha-Chhattisgarh-Assam Floods: तीन राज्यांना पुराचा तडाखा; लाखो नागरिक अडचणीत; ओडिशा, छत्तीसगड, आसाममध्ये मदतकार्य

Lakhs of People Affected by Floods: लाखो नागरिक प्रभावित झाले असून बचाव व मदतकार्य सुरू आहे. अनेक भागांत सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे.
Odisha-Chhattisgarh-Assam Floods

Odisha-Chhattisgarh-Assam Floods

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भुवनेश्वर/रायपूर/गुवाहाटी: ओडिशा, छत्तीसगड आणि आसाममध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती गंभीर बनली असून लाखो नागरिकांना त्याचा फटका बसला. ओडिशात चार जिल्ह्यांत पूरस्थिती अद्याप चिंताजनक असून महानदीच्या पाणीपातळीत वाढ होत असल्याने सखल भागांसाठी प्रशासनाने सजगतेचा इशारा दिला. छत्तीसगडमध्ये पूर आणि पावसाशी संबंधित घटनांत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर आसाममध्ये पूर ओसरत असला तरी सुमारे १३ हजार घरांची वीज अजूनही गायब आहे.

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