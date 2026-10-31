Odisha Flood: ओडिशात पूरस्थिती गंभीर; ‘अर्णव’चा फटका, हजारो नागरिक अडकले

भुवनेश्वर: चक्रीवादळ अर्णवमुळे झालेल्या मुसळधार पावसाने ओडिशातील गंजम आणि गजपती जिल्ह्यांत पूरस्थिती गंभीर झाली आहे. या जिल्ह्यांतील हजारो नागरिक २४ तासांहून अधिक काळ पुराच्या पाण्यात अडकले आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने बचाव आणि मदतकार्य तीव्र केले असून, दुर्गम भागांत अन्नाची पाकिटे हवाई मार्गाने टाकण्याची तयारी केली आहे. गंजम जिल्ह्यातील पात्रपूर येथे २४ तासांत ५४ सेंटीमीटर पावसाची नोंद झाली. हा पाऊस त्या भागाच्या वार्षिक सरासरीपेक्षाही अधिक असल्याचे मुख्य सचिव अनु गर्ग यांनी सांगितले..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.गंजम जिल्ह्यात सुमारे ५० हजार नागरिकांना पुराचा मोठा फटका बसल्याचे आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री सुरेश पुजारी यांनी सांगितले. अन्न आणि पाणी पोहोचविण्याचा अन्य कोणताही मार्ग नसलेल्या २१ ठिकाणी संरक्षण दलाच्या हेलिकॉप्टरद्वारे अन्नाची पाकिटे टाकण्यात येणार आहेत. गेल्या १२ तासांत पावसाचा जोर कमी झाल्याने एनडीआरएफ आणि ओडीआरएएफचे जवान पूरग्रस्त भागांत अन्न वितरित करू शकतील, अशी अपेक्षा आहे. राज्यभरात तैनात केलेल्या ३१३ बचाव पथकांपैकी शंभरहून अधिक पथके गंजम आणि गजपती जिल्ह्यांत कार्यरत आहेत..ऋशिकुल्या नदीला आलेल्या पुरामुळे गंजममध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक गावे पाण्याखाली गेली असून, पूल आणि रस्ते वाहून गेले आहेत. सोरडा, अस्का, भंजनगर आणि पुरुषोत्तमपूर या भागांना मोठा फटका बसला आहे. धाराकोट विभागातील दशमाईली गावात सुमारे दहा फूट पाणी साचले आहे. अस्का, ब्रह्मपूर व सोरडा यांच्यातील रस्ते संपर्कही तुटला आहे. टंकाछाई-हिंजिलिकट रस्त्यावर सुमारे पाच फूट पाणी वाहत आहे. भंजनगर शहर, सनाखेमुंडी आणि पुरुषोत्तमपूर भागांतही पुराचे पाणी शिरले आहे. गुरुवारपासूनच पूरग्रस्त भागात मदतसाहित्याचे वाटप सुरू असून, बचावकार्य अधिक तीव्र करण्यात आले आहे..यूपीत अनेक ठिकाणी मुसळधारउत्तर प्रदेशातही अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला. बिजनौर येथे सर्वाधिक ९.९ सेंटीमीटर, तर बागपतच्या खेकडा येथे ८.८ सेंटीमीटर पावसाची नोंद झाली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकसानीचे तातडीने मूल्यांकन करून पीडितांना भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.हिमाचलमध्ये पावसाची हजेरीचक्रीवादळ आणि पश्चिमी विक्षोभामुळे हिमाचल प्रदेशात हलका ते मध्यम पाऊस झाला. किन्नौर, सिमला आणि लाहौल-स्पिती जिल्ह्यांतील उंचावरील भागांत हलक्या हिमवृष्टीची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. सोलन येथे कमाल तापमान १८ अंश सेल्सिअस नोंदले गेले. हे तापमान सरासरीपेक्षा आठ अंशांनी कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.