Odisha Flood: ओडिशातील तब्बल ३०० गावांना पुराचा वेढा; ‘अर्णव’ चक्रीवादळाचा परिणाम; केंद्रीय गृहमंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

भुवनेश्वर : अर्णव चक्रीवादळाचा प्रभाव ओसरत असला, तरी त्याच्या प्रभावामुळे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमध्ये पावसाचा जोर कायम आहे. ओडिशातील गंजम जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे सुमारे ३०० गावांना पुराचा वेढा पडला आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, ओडिशा आणि छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले. एनडीआरएफ आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलांकडून बचाव व मदतकार्य सुरू असून, नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथके पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.गंजम जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे ऋषिकुल्या नदीला पूर आला आहे. सोरडा परिसराला मोठा फटका बसला असून, नदीचे पाणी जवळच्या गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये शिरले आहे. आस्का येथे नदीची पातळी धोक्याच्या जवळ पोचली आहे. दिगपहंडी भागातही गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. गंजम जिल्ह्यातील बहुदा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्याने हावडा-चेन्नई रेल्वेमार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली आहे. नदीवरील दोन पुलांजवळ पाण्याची पातळी धोक्याच्या वर गेल्याने गुरुवारी नऊ रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या, .तर अन्य १४ गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, मुख्य सचिव अनु गर्ग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात पूरग्रस्त भागातील १२० नागरिकांना हवाई मार्गाने सुरक्षितस्थळी हलविण्याचे नियोजन आहे. भारतीय तटरक्षक दलाकडून हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) आणि ओडिशा आपत्ती जलद कृती दलाने (ओडीआरएएफ) बचावकार्य सुरू केले आहे..आंध्रात नुकसानभरपाईचे निर्देशअमरावती: आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. चक्रीवादळामुळे फटका बसलेल्या भागांतील वीजपुरवठा पूर्ववत करावा, रस्त्यांवरील पडलेली झाडे हटवावीत आणि नुकसानग्रस्तांना भरपाई देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.झारखंडमध्ये जोर कायमरांची: झारखंडमध्येही गुरुवारी पावसाचा जोर वाढला. पूर्व सिंहभूम जिल्ह्यातील गुडाबांदा येथे काल सायंकाळपासून ७१.४ मिलिमीटर, तर पश्चिम सिंहभूममधील मांझारी येथे ६४ मिलिमीटर पाऊस पडला. रांची येथे २६.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.