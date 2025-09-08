मदरशात भयंकर कृत्य! विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचार करुन खून; मृतदेह फेकला सेप्टिक टँकमध्ये, ५ अल्पवयीन मुलं ताब्यात

Odisha Madrasa Crime : ओडिशाच्या नयागड जिल्ह्यात १२ वर्षीय मदरशातील विद्यार्थ्याच्या मृत्यूप्रकरणी (Minor Student Killed) धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी रविवारी उघड केलं की, काही सहकारी विद्यार्थ्यांनी या मुलावर बलात्कार केला आणि नंतर त्याचा खून करून मृतदेह सेप्टिक टँकमध्ये फेकला. या प्रकरणी १३ ते १५ वयोगटातील पाच अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्यात आलं असून, त्यांना अंगुल येथील बालसुधारगृहात पाठवण्यात आलं आहे..मृतदेह फेकला सेप्टिक टँकमध्येनयागडचे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र पांडा यांनी सांगितलं की, "आम्हाला त्या मदरशातील पाच मुलांविरुद्ध ठोस पुरावे मिळाले आहेत. दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांनी पीडित मुलावर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केले. मुलानं तक्रार करण्याची धमकी दिल्याने पाच अल्पवयीनांनी त्याचा गळा दाबून खून केला आणि मृतदेह सेप्टिक टँकमध्ये फेकला.".वृत्तानुसार, २ सप्टेंबर रोजी मुलगा बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली होती. दुसऱ्या दिवशी त्याचा मृतदेह मदरशाजवळील एका बंद सेप्टिक टँकमध्ये आढळला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसून आलं की, पाच विद्यार्थी पीडित मुलाला एका निर्जन ठिकाणी घेऊन गेले होते, जिथं त्यांना शेवटचं एकत्र पाहिलं गेलं..कोल्हापूर हादरलं! १४ वर्षीय शाळकरी मुलानं घेतला गळफास, गणपती विसर्जनानंतर रात्री उशिरा घरी परतला अन्...; कृष्णातसोबत काय घडलं?.ताब्यात घेतलेल्या मुलांकडून गुन्हा कबूलएएसपी पांडा म्हणाले, "चौकशीदरम्यान ताब्यात घेतलेल्या मुलांनी गुन्हा कबूल केला आहे. मुख्य आरोपी हा १५ वर्षीय असून तो गेल्या अनेक महिन्यांपासून पीडित विद्यार्थ्यावर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार करत होता. अपमानाच्या भीतीने त्या विद्यार्थ्याने मदरसा, पोलिस किंवा कुटुंबाला याबाबत काहीही सांगितले नाही.".मुलाचा गळा दाबून संपवले३१ ऑगस्ट रोजी मुख्य आरोपीने विद्यार्थ्याला सेप्टिक टँकमध्ये फेकून मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. २ सप्टेंबर रोजी परिस्थिती आणखी गंभीर झाली, ज्यामुळे पीडित विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. एएसपी म्हणाले, "घटनेच्या दिवशी दोन अल्पवयीनांनी मुलावर लैंगिक अत्याचार केले. पीडित मुलाने तक्रार करण्याची धमकी दिल्याने त्यांनी इतर तिघांसह त्याचा गळा दाबला आणि मृतदेह सेप्टिक टँकमध्ये फेकला." गुन्हा केल्यानंतर, पाचही अल्पवयीनांनी पोलिसांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी सामान्य वागण्याचाही प्रयत्न केला..मदरशाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण नाहीमदरशाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत अद्याप कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. सध्या १२ ते १५ वयोगटातील १६ विद्यार्थी, तीन शिक्षक आणि एक स्वयंपाकी असलेल्या या मदरशात तपासात सहकार्य केलं जात आहे, असं पोलिसांनी सांगितलं. पीडित मुलगा गेल्या वर्षापासून या संस्थेत शिकत होता. एक पोलिस अधिकारी म्हणाले, "आम्ही मदरशाला सर्व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यास सांगितलं आहे. पीडित विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाला कायद्यानुसार सर्वतोपरी मदत केली जाईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.