Odisha Buddhist Sites: ओडिशातील बौद्ध स्थळे ‘युनेस्को’च्या यादीत; सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांचा समावेश!

भुवनेश्वर: ओडिशातील जाजपूर जिल्ह्यातील रत्नागिरी, उदयगिरी आणि ललितगिरी या बौद्ध स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या भारताच्या गटातील तात्पुरत्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. 'युनेस्को'च्या जागतिक वारसा केंद्राचे संचालक लाझार एलौंदू असोमो यांनी भारताचे 'युनेस्को'मधील राजदूत व कायमस्वरूपी प्रतिनिधी विशाल व्ही. शर्मा यांना पाठविलेल्या पत्रात ही माहिती दिली. भारताने या स्थळांबाबतची आवश्यक कागदपत्रे २२ डिसेंबर २०२५ रोजी सादर केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 'युनेस्को'च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हा प्रस्ताव असल्याने असल्याने भारताच्या तात्पुरत्या यादीत या सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांचा समावेश करण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ही तीन स्थळे 'डायमंड ट्रॅंगल' म्हणून ओळखली जातात. येथे हीनयान, महायान आणि वज्रयान या बौद्ध धर्माच्या तिन्ही शाखांचा प्रसार झाल्याचे मानले जाते. भारतातर्फे जागतिक वारसा परिषदेची प्रमुख समन्वयक संस्था असलेल्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने (एएसआय) संबंधित कागदपत्रे तयार करून विशाल व्ही. शर्मा यांच्यामार्फत 'युनेस्को'च्या जागतिक वारसा केंद्राकडे नामांकन सादर केले आहे. अलीकडेच 'युनेस्को'च्या केंद्राने ओडिशातील 'डायमंड ट्रँगल' स्थळांच्या भारताच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश झाल्याची माहिती दिली.भविष्यात एखाद्या स्थळाला 'जागतिक वारसा यादी'त समाविष्ट करण्यासाठी तात्पुरत्या यादीतील नोंद ही अनिवार्य अट असते, असे 'एएसआय'च्या एका वरिष्ठ पुरातत्त्वतज्ज्ञाने सांगितले.