देश

Odisha Buddhist Sites: ओडिशातील बौद्ध स्थळे ‘युनेस्को’च्या यादीत; सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांचा समावेश!

Odisha tourism Boost After UNESCO listing: ओडिशातील 'डायमंड ट्रॅंगल' स्थळांचा युनेस्कोच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश; जागतिक वारसा यादीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
Cultural Milestone: Odisha’s Buddhist Locations Included in UNESCO List

Cultural Milestone: Odisha’s Buddhist Locations Included in UNESCO List

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भुवनेश्वर: ओडिशातील जाजपूर जिल्ह्यातील रत्नागिरी, उदयगिरी आणि ललितगिरी या बौद्ध स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या भारताच्या गटातील तात्पुरत्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा केंद्राचे संचालक लाझार एलौंदू असोमो यांनी भारताचे ‘युनेस्को’मधील राजदूत व कायमस्वरूपी प्रतिनिधी विशाल व्ही. शर्मा यांना पाठविलेल्या पत्रात ही माहिती दिली.

Loading content, please wait...
Odisha
global news
Cultural heritage
Odisha Temple
odisha government
Buddhist
Tourism

Related Stories

No stories found.