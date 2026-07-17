देश

ODOP: जेलमधील महिला कैद्यांनाही मिळाले हस्तकलेचे प्रशिक्षण; गव्हाच्या पेंढ्यांपासून दरमहा हजारो रुपयांची हक्काची कमाई

ODOP Scheme Boosts Traditional Handicrafts: ODOP योजनेअंतर्गत बहराइचमध्ये गव्हाच्या पेंढ्यांपासून हस्तकला तयार करून महिला आणि महिला कैद्यांना रोजगार मिळत आहे.
ODOP

ODOP

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील बहराइच जिल्ह्यात ग्रामीण कौशल्य, पारंपरिक कला आणि शाश्वत विकासाचा सुंदर संगम पाहायला मिळत आहे. शेतातील गव्हाच्या पेंढ्यांचा उपयोग करून येथे आकर्षक हस्तकला वस्तू तयार केल्या जात आहेत. कापणीनंतर टाकाऊ समजल्या जाणाऱ्या पेंढ्या गोळा करून, स्वच्छ करून आणि वाळवल्यानंतर त्यापासून विविध कलाकृती घडवल्या जातात. या कलेमुळे स्थानिक कारागिरांना देशासह परदेशातील बाजारपेठेतही नवी ओळख मिळत असून रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत.

Loading content, please wait...
women
Wheat
Traditional
art and craft workshops
art and culture events