ODOP: जेलमधील महिला कैद्यांनाही मिळाले हस्तकलेचे प्रशिक्षण; गव्हाच्या पेंढ्यांपासून दरमहा हजारो रुपयांची हक्काची कमाई

उत्तर प्रदेशातील बहराइच जिल्ह्यात ग्रामीण कौशल्य, पारंपरिक कला आणि शाश्वत विकासाचा सुंदर संगम पाहायला मिळत आहे. शेतातील गव्हाच्या पेंढ्यांचा उपयोग करून येथे आकर्षक हस्तकला वस्तू तयार केल्या जात आहेत. कापणीनंतर टाकाऊ समजल्या जाणाऱ्या पेंढ्या गोळा करून, स्वच्छ करून आणि वाळवल्यानंतर त्यापासून विविध कलाकृती घडवल्या जातात. या कलेमुळे स्थानिक कारागिरांना देशासह परदेशातील बाजारपेठेतही नवी ओळख मिळत असून रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत..एका कल्पनेने बदलले गोपाल गुप्ता यांचे आयुष्यबहराइचचे रहिवासी गोपाल गुप्ता यांनी २०१६ मध्ये गव्हाच्या पेंढ्यांपासून कलाकृती तयार करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला ते कागदावर चित्रे काढत होते. मात्र, शेतात वाया जाणाऱ्या गव्हाच्या पेंढ्यांचा उपयोग कलाकृतींसाठी करता येईल, ही कल्पना त्यांच्या मनात आली आणि त्यातून या व्यवसायाचा जन्म झाला.आज या कामात त्यांची पत्नी, सून तसेच परिसरातील अनेक महिला सहभागी झाल्या आहेत. 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ODOP) योजनेच्या मदतीमुळे त्यांच्या व्यवसायाला चालना मिळाली असून अनेक महिलांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. त्यांच्या उत्पादनांना आता देशभरातून मागणी येत आहे..पेंढ्यांपासून तयार होतात आकर्षक वस्तूगव्हाच्या पेंढ्यांपासून विविध प्रकारच्या सजावटीच्या आणि उपयुक्त वस्तू तयार केल्या जातात.भिंतीवरील सजावटीच्या कलाकृतीसजावटीचे फलकछायाचित्रांच्या चौकटीभेटवस्तू आणि स्मृतिचिन्हेचहाचे कप ठेवण्याचे आधार.आकर्षक तबकही सर्व उत्पादने पूर्णपणे हस्तनिर्मित असून त्यांचा नैसर्गिक पोत आणि पर्यावरणपूरक स्वरूप ग्राहकांना विशेष आकर्षित करते.मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुकगोपाल गुप्ता यांनी दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी गव्हाच्या पेंढ्यांपासून नावफलक तयार केला होता. हा नावफलक मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पाठविल्यानंतर त्यांनी या कलाकृतीचे कौतुक करत गोपाल गुप्ता यांना विशेष प्रशस्तीपत्र पाठविले..Congress on Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर काँग्रेसचा अखेर पाठिंबा; 'उपोषण मागे घेण्याच केलं आवाहन.महिला कैद्यांसाठी स्वावलंबनाचा मार्गबहराइच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारातून गोपाल गुप्ता यांनी जिल्हा कारागृहातील महिला कैद्यांना या हस्तकलेचे प्रशिक्षण दिले. प्रशिक्षणानंतर महिला कैदी तुरुंगातच विविध कलाकृती तयार करत असून त्यांची ऑनलाइन विक्रीही केली जात आहे. त्यामुळे त्यांना स्वावलंबी होण्याची संधी मिळत आहे.'एक जिल्हा, एक उत्पादन' योजनेअंतर्गत कौशल्यविकास, नवनवीन रचना, आर्थिक मदत आणि विपणनाचे सहकार्य मिळत असल्याने बहराइचच्या या हस्तकलेला देशासह परदेशातही चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.