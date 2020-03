तब्बल 8 महिन्यांनंतर आई-वडिलांसोबत जेवलो : उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर : जम्मू-काश्मिरमधून कलम ३७० हटविले गेले आणि त्यापाठोपाठ काश्मिर खोऱ्यात अने मोठ्या घटना घडल्या. अनेक नेत्यांवर कारवाई केली यातील. काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनाही अटक करण्यात आली होती. तर मेहबुबा मुफ्ती यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली होती. यापैकी उमर अब्दुल्ला यांची तब्बल आठ महिन्यांनी नजरकैदेतून सुटका करण्यात आली आहे. त्यांनी एक भावनिक ट्विट करत ही माहिती दिली.

Had lunch with my mum & dad for the first time in almost 8 months. I can’t remember a better meal even though I’ve been in a bit of a daze & don’t remember what I ate pic.twitter.com/W4duuhCVjI

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 24, 2020