Mahashivratri: देवही खेळतात फासे! ओंकारेश्वर मंदिराचे 'हे' गुपित ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल; महाशिवरात्रीला उघडतं अनोखं रूप

मध्यप्रदेशातील खंडवा जिल्ह्यात नर्मदा नदीच्या काठावर वसलेले ओंकारेश्वर मंदिर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक अत्यंत पवित्र स्थान आहे. महाशिवरात्रीनिमित्त सध्या या तीर्थनगरीत भक्तांचा महासागर लोटला असून, या मंदिराशी संबंधित काही अंगावर शहारे आणणारी रहस्ये आजही विज्ञाना पलीकडची मानली जातात..ओंकारेश्वर हे एकमेव असे ज्योतिर्लिंग आहे जे निसर्गात आपोआप तयार झाले आहे, म्हणजेच ते मानवनिर्मित नसून स्वयंभू आहे. ओम (ॐ) या आकाराच्या डोंगरावर वसलेल्या या मंदिराचे सर्वात मोठे रहस्य म्हणजे भगवान शिव आणि माता पार्वती यांचा 'विवाह' आणि त्यांचा 'खेळ'..रात्री शिव-पार्वती खेळतात चौसर!असे मानले जाते की, दररोज रात्री भगवान शिव आणि माता पार्वती या मंदिरात येतात आणि चौसर-फासे खेळतात. ही परंपरा शतकानुशतके चालत आली आहे. रोज रात्री पुजाऱ्यांकडून गाभाऱ्यात महादेवाच्या समोर चौसर-फाशांची मांडणी केली जाते. विशेष म्हणजे, सकाळी जेव्हा मंदिर उघडले जाते, तेव्हा हे फासे काल ठेवलेल्या जागेवरून हललेले आढळतात. जणू काही रात्री कुणीतरी खरंच तिथे बसून हा खेळ खेळला आहे! महाशिवरात्रीच्या दिवशी हे जुने फासे बदलून देवाला नवीन फासे अर्पण केले जातात..दोन रूपात एकच शक्ती: ओंकारेश्वर आणि ममलेश्वरया ज्योतिर्लिंगाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे हे दोन भागात विभागलेले आहे. एक 'ओंकारेश्वर' आणि दुसरे 'ममलेश्वर'. जरी हे दोन्ही मंदिरे वेगवेगळ्या ठिकाणी असली, तरी त्यांची सत्ता आणि स्वरूप एकच मानले जाते. अशी कथा आहे की, विंध्य पर्वताच्या तपस्येवर प्रसन्न होऊन महादेवांनी येथे दोन भागात राहण्याचे मान्य केले होते. ओंकारेश्वरच्या दर्शनाशिवाय चार धाम यात्रा अपूर्ण मानली जाते..महाशिवरात्रीला सलग २४ तास दर्शनयंदा महाशिवरात्रीला भाविकांसाठी मंदिराचे दरवाजे पहाटे ४ वाजल्यापासून उघडले आहेत. सलग २४ तास भक्त भगवान शंकराच्या मूळ स्वरूपावर जलाभिषेक करू शकणार आहेत. रात्री भगवान शिव यांची भव्य शाही सवारी काढली जाते आणि मध्यरात्री शिव-पार्वतीच्या विवाहाचा सोहळा पार पडतो. या दिवशी देवाला २५१ किलो पेढ्यांचा महाभोग चढवला जातो.तुम्हीही या महाशिवरात्रीला ओंकारेश्वरला जाण्याचा विचार करत असाल, तर रात्रीची 'शयन आरती' पाहायला विसरू नका, कारण त्यानंतरच त्या गुप्त खेळाची तयारी केली जाते..