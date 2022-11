लोकसभा व विधानसभा या निवडणुका एकत्र घेणार का ? मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिलं उत्तर

देशात 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच एकत्रित विधानसभा निवडणुका घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची तयारी आहे. मात्र, हा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असल्याचे केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले आहे. (One Nation One Election is for legislature to decide says CEC Rajiv Kumar )

विधानभवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये कुमार बोलत होते. “वन नेशन आणि वन इलेक्‍शन’ अशी चर्चा होत आहे. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी विधानसभा निवडणुका घेणे शक्‍य आहे का, असे विचारले असता राजीव कुमार यांनी सांगितले की, 2024 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुका या एकत्रित घेणे आयोगाच्या दृष्टीने शक्‍य आहे. त्याबाबत साधनसामग्रीसह आमची सज्जता आहे. मात्र, हा धोरणात्मक निर्णय आहे. हा विषय आमच्या अखत्यारित येत नाही. त्यावर केंद्र सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

तसेच, निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी प्रत्येक घटकाला सामावून घेण्याचा प्रयत्न आहे. त्यात तरुण, तसेच तृतीयपंथीयांनाही सामावून घेण्याचा प्रयत्न आहे. मतदानाच्या दिवशी कार्यालये, तसेच खासगी कंपन्यांना सुट्टी जाहीर केली जाते. मात्र, मतदार त्या सुट्टीचा आनंद घेत मतदानाकडे पाठ फिरवितात. त्यामुळे उद्योजक, विद्यापीठे, विविध स्वयंसेवी संस्था, संघटनांशी आम्ही संवाद साधत असून, त्यांच्यात मतदान प्रक्रियेबाबत जनजागृती करीत आहोत,’ असेही राजीवकुमार यांनी यावेळी सांगितले.

तृतीयपंथीयांना स्वतःची ओळख पटवून देणारे कोणतेही कागदपत्र किंवा ओळखपत्र अद्याप तयार झालेले नाही. याची निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांना ओळखपत्रे कशा पद्धतीने देता येतील, याबाबत महाराष्ट्राचे निवडणूक आयोगाचे प्रमुख श्रीकांत देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.