काश्मीरमध्ये पुन्हा दहशतवाद्यांसोबत चकमक; एक दहशतवादी ठार

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा आज (ता. २६) सुरक्षा दलाचे जवान आणि दहशतवाद्यांसोबत चकमक झाली आहे. जम्मू काश्मीरमधील त्रालमध्ये ही चकमक झाली आहे. या चकमकीत एका दहशतवाद्याचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलाच्या जवानांना यश आले आहे.

दहशतवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने दहशतवादी लपले असलेल्या भागात घेराव घातला त्यावेळी, दहशतवाद्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार सुरु केला. त्यानंतर सेनेकडून प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारानंतर झालेल्या चकमकीत एक जण ठार झाला आहे. दरम्यान, काश्मीरमध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या यावर्षात १०८वर पोहचली आहे. तर केवळ जून महिन्यात ३७ दहशतवादी मारले गेले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

#UPDATE - One unidentified terrorist neutralised in the encounter at Chewa Ular in Tral area of Awantipora, Pulwama district. Operation is still underway. More details awaited: Jammu & Kashmir Police https://t.co/HlJwYLbVhT

— ANI (@ANI) June 26, 2020