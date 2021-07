जम्मू-काश्मीर: चकमकीत एक दहशतवादी ठार; जवानांकडून शोध मोहीम सुरू

जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाममध्ये रविवारी पहाटे दहशतवादी आणि सुरक्षा दलात झालेल्या चकमकीत एक दहशतवादी ठार झाला आहे. या ठिकाणी सुरक्षा दलाकडून शोध मोहिम सुरू आहे. कुलगाम परिसरात आणखी काही दहशतवादी लपून बसल्याची शंका असल्याने ही शोध मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसराला जवानांनी चारही बाजून घेरलं आहे. (one terrorist killed in Kulgam encounter operation underway in Kulgam district of Jammu and Kashmir slv92)

बंदिपुरा जिल्ह्यातही चकमक

जम्मू-काश्मीरच्या बंदिपुरा जिल्ह्यात शनिवारी सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत तीन दहशतवादी ठार झाले. या चकमकीत एक जवान जखमी झाला. बंदिपुरा जिल्ह्यातील शोकबाबा जंगल भागात दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती मिळताच सुरक्षा दलांनी या भागात शोधमोहिम हाती घेतली. शोधमोहिमेदरम्यानच दहशतवाद्यांनी जवानांवर गोळीबार केला. जवानांनी त्याचं चोख प्रत्युत्तर दिल्यानंतर चकमकीत तीन दहशतवादी मारले गेले, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ठार झालेल्या दहशतवाद्यांची ओळख अद्याप पटली नसून, ते कोणत्या गटाचे होते हेसुद्धा स्पष्ट झाले नाही.