जम्मू-काश्मीरमध्ये चकमक सुरु; रावलपोरामध्ये एका दहशतवाद्यास कंठस्नान

जम्मू-काश्मीर : दक्षिण काश्मीरच्या शोपियामध्ये काल शनिवारी रात्री सुरु झालेल्या चकमकीमध्ये सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला कंठस्नान घातलं आहे. या मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्याजवळ एक एम-4 कार्बाइन, 36 कारतूस, 9600 रुपये आणि इतर काही साहीत्य प्राप्त झालं आहे. सध्या हे ऑपरेशन सुरु आहे. अद्याप मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्याची ओळख पटलेली नाहीये. याआधी अशी माहिती मिळाली होती की, सुरक्षा दलांनी जैश-ए-मोहम्मदचा टॉप कमांडर विलायत उर्फ सज्जाद अफगानीला घेरलं आहे.

Jammu and Kashmir: One terrorist killed in Rawalpora area of Shopian, in an encounter with security forces that began yesterday. The joint operation is underway.

