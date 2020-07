भारतासाठी चिंतेची बाब!; देशात दर तासाला एक हजार नवीन रुग्ण

भारतात दिवसेंदिवस कोरोनाचे रुग्ण वाढत असून, कोरोनाच्या आकड्यांचे नवीन उच्चांक समोर येत आहेत. त्यातच केरोनाबाबत देशाची चिंता वाढवणारी बाब समोर आली आहे. देशात दर तासाला सरासरी एक हजार नवीन रुग्णांची नोंद केली जात आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात 24 तासांमध्ये 24 हजार 850 नवीन रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे 613 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत भारतात 19 हजार 268 लोकांनी कोरोनामुळे जीव गमावला आहे. देशात कोरोनामुळे 24 तासांत मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. असे जरी असले तरी एक दिलासादायक बाब म्हणजे भारताचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण चांगले पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 6 लाख 73 हजार 165 वर पोहोचली आहे. त्यापैकी 4 लाख 9 हजार 83 रुग्ण बरे झाले असून त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडले आहे. त्यामुळे भारतात कोरोना संसर्गातून बरे होण्याचा दर 60 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) मते, 4 जुलैला दोन लाख 48 हजार 934 नमुन्यांची कोरोना चाचणी घेण्यात आली. देशात आतापर्यंत 97 लाख 89 हजार 66 लोकांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, तेलंगणा, दिल्लीमध्ये सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांच्या संख्येतही सर्वाधिक वाढ झाली आहे. काल दिवसभरात राज्यात 7 हजार 74 नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे रुग्णांची एकूण संख्या दोन लाख 64 वर गेली आहे. शनिवारी 295 जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे मृत्यूची एकूण संख्या आठ हजार 671 वर गेली आहे. मुंबईत रुग्णांची एकूण संख्या 83 हजार 237 वर गेली असून फक्त मुंबईत आत्तापर्यंत चार हजार 830 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा तिसऱ्या स्थानावर पोहचण्याची शक्‍यता

कोरोनाची वाढलेली आकडेवारी पाहता भारत रशियालाही मागे टाकू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. रशियातील रुग्णांची संख्या 6 लाख 74 हजार 515 इतकी आहे. त्यामुळे सर्वाधिक कोरोना रुग्णांच्या देशाच्या यादीत भारत तिसऱ्या स्थानावर पोहोचेल. या यादीत अमेरिका पहिल्या (29 लाखांहून अधिक रुग्ण), त्या पाठोपाठ ब्राझील (15.5 लाख रुग्ण) दुसऱ्या स्थानी आहे. जर, भारताने आज सहा लाखांचा टप्पा पार केला तर भारत तिसऱ्या स्थानावर पोहोचेल.

