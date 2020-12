पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांसाठी खूप काही केलंय: स्मृती इराणी

नवी दिल्ली- कृषी आंदोलनावरुन राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थन करत काँग्रेसवर टीका केली. विरोधक म्हणताहेत की ज्यांनी कृषी कायदे बनवले ते शेतकरी नाहीत. ज्यांना बटाटे जमिनीवर उगतात की जमिनीमध्ये हे माहिती नाही ते शेतकरी आहेत का? सोनिया गांधी शेतकरी आहेत का? शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने कोणी काही केलं असेल तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, असं केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या . त्या मेरठमध्ये बोलत होत्या.

PM Narendra Modi provided Rs 8 lakh crores in MSP to farmers during his tenure compared to Rs 3.5 lakh crores which UPA provided in 10 yrs of their tenure. What did they do when they were the ruling party? : Smriti Irani, Union Minister of Textiles at Kisan Sammelan in Meerut pic.twitter.com/afxibUzKbc

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात एमएसपीसाठी शेतकऱ्यांना 8 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. दुसरीकडे यूपीएच्या 10 वर्षाच्या कार्यकाळात केवळ 3.5 लाख कोटी रुपये खर्च झाले. सत्ताधारी असताना त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केलं?, असा सवाल स्मृती इराणी यांनी किसान संमेलनात केला. कृषी कायद्यावरुन काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. कायद्याचा मसुदा तयार करताना कोणत्याही शेतकऱ्याला बोलावण्यात आलं नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

PM मोदींनी शेतकऱ्यांसमोर जोडले हात; म्हणाले, 'तुमच्यासमोर नतमस्तक...

गेल्या 20 पेक्षा अधिक दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून आहे. सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. दुसरीकडे सरकारने कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली आहे, पण कायदे रद्द करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यामधील रोध कायम आहे. सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झडल्या, पण काहीही तोडगा निघू शकलेला नाही.

The opposition says that the one who made the bills isn't a farmer. The one who talks of producing 40-inch potato is he a farmer? Is Sonia Gandhi a farmer? The one who actually did something for farmers is PM Narendra Modi: Smriti Irani, Union Minister of Textiles in Meerut. https://t.co/rANth9xi7e pic.twitter.com/QRsUIwPJpM

