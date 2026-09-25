देश

Australia Health Portal; ऑस्ट्रेलियाच्या आरोग्य प्रणालीवर ‘एआय’चा हल्ला जगभरात खळबळ; ‘ओपन एआय’ आरोपीच्या पिंजऱ्यात

OpenAI AI Agent Linked to Australia Health Database Hack: कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वेगावर चिंता व्यक्त होत असतानाच ऑस्ट्रेलियन आरोग्य डेटाबेस हॅक
Australia Health Portal

Australia Health Portal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मेलबोर्न, : तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धुरीण मंडळी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विकासाच्या वेगावर जाहीरपणे चिंता व्यक्त करत असतानाच ‘ओपन एआय’च्या एजंटने ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या आरोग्यविषयक पोर्टललाच हॅक केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. या घटनेनंतर ऑस्ट्रेलियन सरकार कामाला लागले असून त्यांनी आरोग्य प्रणालीचा युद्धपातळीवर आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे.

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