Australia Health Portal; ऑस्ट्रेलियाच्या आरोग्य प्रणालीवर ‘एआय’चा हल्ला जगभरात खळबळ; ‘ओपन एआय’ आरोपीच्या पिंजऱ्यात

मेलबोर्न, : तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धुरीण मंडळी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विकासाच्या वेगावर जाहीरपणे चिंता व्यक्त करत असतानाच ‘ओपन एआय’च्या एजंटने ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या आरोग्यविषयक पोर्टललाच हॅक केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. या घटनेनंतर ऑस्ट्रेलियन सरकार कामाला लागले असून त्यांनी आरोग्य प्रणालीचा युद्धपातळीवर आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. .एखाद्या देशाच्या आरोग्य प्रणालीच्या डेटावर ‘एआय एजंट’कडून हल्ला होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. संबंधित एजंट हा स्वतंत्र संगणकीय प्रोग्राम असून त्याने ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या आरोग्यविषयक कार्यक्रमाचा डेटाबेसच जूनमध्ये हॅक केल्याचे दिसून आले. सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये असलेल्या पंतप्रधान अँथोनी अल्बानीज यांनी याची माहिती दिली. या हॅकींगची पूर्वकल्पना ‘ओपनएआय’ कंपनीला होती पण त्यांनी याबाबतची माहिती सप्टेंबर महिन्यामध्ये मेलच्या माध्यमातून ऑस्ट्रेलियन सरकारला दिली होती..या घटनेनंतर ‘ओपनएआय’ने व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे, की आमच्या मॉडेलने हे कृत्य केले असून त्यामागे काहीही उद्देश नव्हता. रुग्णाचा कसल्याही प्रकारचा डेटा हॅक करण्यात आलेला नाही.या पोर्टलवरील संशोधक आणि अभ्यासकांना आधीच ज्ञात असलेला आरोग्यावरील खर्च आणि औषधावरील अंशदानाशी संबंधित डेटावर ‘एआय’कडून आक्रमण झाल्याचे दिसून आले. या एजंटने कोणत्याही व्यक्तीच्या माहितीला स्पर्श केलेला नाही, असे ऑस्ट्रेलियन सरकारने म्हटले आहे. या घटनेनंतर अल्बानीज आणि आल्टमन यांनी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. सध्या दोघेही संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेसाठी न्यूयॉर्कमध्ये दाखल झाले आहेत..या प्रकरणी ‘ओपनएआय’वर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते का? ही बाब पडताळून पाहिली जात असल्याचे अल्बानीज यांनी सांगितले. ‘ओपनएआय’च्या एजंटने सगळी प्रणालीच हॅक करण्याआधी ती बाब ऑस्ट्रेलियातील सरकारी प्रणालीस का समजली नाही, याचीही चौकशी ऑस्ट्रेलियाचे सरकार करणार आहे..‘मर्यादेची गरज’ऑस्ट्रेलियाचे उपपंतप्रधान रिचर्ड मार्लेस म्हणाले, की आमच्या सरकारी माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीमध्ये एखाद्या एआय एजंटने घुसखोरी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. एखाद्या नव्याने विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाला मर्यादेची चौकट नसेल तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हेच यावरून दिसून आले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.