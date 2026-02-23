देश

Operation Bajrang: मथुरेत २५० जवानांनी गावाला घातला वेढा; मिनी जमतारातून ३४ सायबर भामटे गजाआड, तर ४५ जण शेतातून पळाले

Operation Bajrang: A Major Cyber Crime Crackdown: मथुरेत पोलिसांनी ‘ऑपरेशन बजरंग’ अंतर्गत २५० जवानांच्या उपस्थितीत जंघावली व विशंभरा गावांना वेढा घातला. या कारवाईत ३४ सायबर भामटे अटक केली गेली, तर ४५ आरोपी पळ काढले.
सकाळ वृत्तसेवा
मथुरेतून सायबर गुन्हेगारांसाठी एक धडकी भरवणारी बातमी समोर आली आहे. रविवारी पहाटे पोलिसांनी 'ऑपरेशन बजरंग' अंतर्गत मोठी कारवाई करत अनेक गावांना वेढा घातला. पोलिसांचा हा मोठा ताफा पाहून भल्याभल्या गुन्हेगारांची पळता भुई थोडी झाली.

