Operation Bajrang: मथुरेत २५० जवानांनी गावाला घातला वेढा; मिनी जमतारातून ३४ सायबर भामटे गजाआड, तर ४५ जण शेतातून पळाले

मथुरेतून सायबर गुन्हेगारांसाठी एक धडकी भरवणारी बातमी समोर आली आहे. रविवारी पहाटे पोलिसांनी 'ऑपरेशन बजरंग' अंतर्गत मोठी कारवाई करत अनेक गावांना वेढा घातला. पोलिसांचा हा मोठा ताफा पाहून भल्याभल्या गुन्हेगारांची पळता भुई थोडी झाली..मथुरेच्या शेरगड परिसरात रविवारी सकाळी ५ वाजता एकाएकी पोलीस गाड्यांचा सायरन घुमू लागला. एसएसपी श्लोक कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे २५० पोलीस कर्मचाऱ्यांनी 'जंघावली' आणि 'विशंभरा' या दोन गावांना चारी बाजूंनी घेरले. जेव्हा गावकरी साखरझोपेत होते, तेव्हाच पोलिसांनी ही मोठी धाडसी मोहीम फत्ते केली..या धडक कारवाईत पोलिसांनी सायबर ठगी करणाऱ्या ३४ सराईत गुन्हेगारांना अटक केली आहे. मात्र, पोलिसांची मोठी संख्या पाहून सुमारे ४५ आरोपींनी शेताच्या वाटेने पळ काढला. कारवाई दरम्यान काही घरांत महिलांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, पण महिला पोलिसांनी त्यांना वेळीच शांत केले. पोलिसांनी या ठिकाणाहून डझनभर बनावट आधार कार्ड, ३ डझनाहून अधिक मोबाईल, चार दुचाकी आणि एक कार जप्त केली आहे..एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत यांनी सांगितले की, हे गुन्हेगार एक मोठी सिंडीकेट बनवून ऑनलाईन फसवणूक करत होते. 'प्रतिबिंब' पोर्टलच्या माध्यमातून गेल्या एक महिन्यापासून या गावांवर नजर ठेवली जात होती. तेव्हा असे लक्षात आले की या भागातून मोठ्या प्रमाणावर सायबर गुन्हे घडत आहेत. त्यानंतर शनिवारी रात्री गुप्तपणे प्लॅन बनवून रविवारी पहाटे ही मोठी छापेमारी करण्यात आली..अटक केलेल्या आरोपींवर नवीन भारतीय न्याय संहितेच्या 'संघटित गुन्हेगारी' कलमांतर्गत (कलम १११-३) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मथुरेला सायबर गुन्ह्यांपासून मुक्त करण्यासाठी हे अभियान यापुढेही सुरूच राहील, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. फरार झालेल्या ४५ जणांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके आता जंगलात आणि शेतात कोम्बिंग ऑपरेशन करत आहेत..