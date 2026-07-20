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Uttar Pradesh Schools: ऑपरेशन कायाकल्प'ची कमाल! स्मार्ट क्लासरूम आणि डिजिटल शिक्षणामुळे सरकारी शाळांना खासगी शाळांची कडवी टक्कर

Operation Kayakalp government school transformation: कौलारू शाळांपासून स्मार्ट क्लासरूमपर्यंतचा प्रवास; डिजिटल सुविधा, सौरऊर्जा, समृद्ध ग्रंथालय आणि आधुनिक अध्यापनामुळे मिर्झापूरच्या सरकारी शाळा खासगी कॉन्व्हेंटना देत आहेत कडवी टक्कर
Smart Classrooms and Digital Learning Revive Government Schools in Uttar Pradesh

Smart Classrooms and Digital Learning Revive Government Schools in Uttar Pradesh

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यातील बरैनी प्राथमिक विद्यालय आणि कनकसराय संयुक्त विद्यालयाने आपल्या बदललेल्या रूपामुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. एकेकाळी जीर्ण अवस्थेत असलेल्या या सरकारी शाळा आज आधुनिक सुविधा, डिजिटल शिक्षण आणि दर्जेदार अध्यापनामुळे परिसरातील अनेक खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनाही स्पर्धा देत आहेत.

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