Uttar Pradesh Schools: ऑपरेशन कायाकल्प'ची कमाल! स्मार्ट क्लासरूम आणि डिजिटल शिक्षणामुळे सरकारी शाळांना खासगी शाळांची कडवी टक्कर

उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यातील बरैनी प्राथमिक विद्यालय आणि कनकसराय संयुक्त विद्यालयाने आपल्या बदललेल्या रूपामुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. एकेकाळी जीर्ण अवस्थेत असलेल्या या सरकारी शाळा आज आधुनिक सुविधा, डिजिटल शिक्षण आणि दर्जेदार अध्यापनामुळे परिसरातील अनेक खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनाही स्पर्धा देत आहेत..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.आज या शाळांमध्ये स्मार्ट वर्गखोल्या, डिजिटल स्क्रीन, ध्वनी-दृकश्राव्य माध्यमांचा वापर आणि आधुनिक अध्यापन पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे अनेक पालकांनी खासगी शाळांमधून मुलांची नावे काढून त्यांचा प्रवेश या सरकारी शाळांमध्ये करून घेतला आहे..कौलारू शाळेचा आधुनिक शाळेत झालेला कायापालटबरैनी प्राथमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक धीरज कुमार पांडे यांनी सांगितले की, २०१७ पूर्वी ही शाळा जुन्या कौलारू इमारतीत चालत होती. पावसाळ्यात वर्गखोल्यांमध्ये पाणी गळत असे आणि विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.'ऑपरेशन कायाकल्प' अंतर्गत शाळेचा संपूर्ण कायापालट करण्यात आला. शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांपेक्षाही अधिक सुविधा येथे विकसित करण्यात आल्या.विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार बाके, टेबल, स्वतंत्र भोजन व्यवस्था, समृद्ध ग्रंथालय, स्वच्छ आणि आधुनिक स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या बदलांमुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढून २४० वर पोहोचली आहे. परिसरातील अनेक खासगी शाळांमधील विद्यार्थीही येथे प्रवेश घेत आहेत..कनकसराय शाळा झाली तंत्रज्ञानसंपन्नकनकसराय संयुक्त विद्यालयाची परिस्थिती काही वर्षांपूर्वी अत्यंत खराब होती. पावसाळ्यात वर्गखोल्यांपर्यंत पोहोचणेही कठीण व्हायचे. एका दिव्यांग शिक्षकाला वर्गात जाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. उन्हाळ्यात उकाड्यामुळे विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर बसावे लागत असे.मात्र ग्रामपंचायत आणि शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने शाळेचा पूर्ण कायापालट झाला आहे. शाळेत सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यात आली असून, संगणक कक्ष, स्मार्ट टीव्हीवर आधारित अध्यापन, सुसज्ज ग्रंथालय आणि चित्रांच्या माध्यमातून शिकवणारी प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आली आहे..खासगी शाळांपेक्षा सरकारी शाळेला पसंतीविद्यार्थी श्रेयांश मौर्य याने सांगितले की, तो पूर्वी खासगी शाळेत शिकत होता. मात्र तेथील शिक्षण समाधानकारक वाटत नसल्याने त्याने सरकारी शाळेत प्रवेश घेतला. येथे डिजिटल शिक्षणासोबतच खेळ, वाचन आणि विविध उपक्रमांवर भर दिला जात असल्याने शिक्षण अधिक रंजक वाटत असल्याचे त्याने सांगितले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.जिल्ह्यातील सरकारी शाळांचे बदलते चित्रजिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकारी अनिल कुमार वर्मा यांनी सांगितले की, 'निपुण भारत अभियान' आणि 'ऑपरेशन कायाकल्प' यांच्या माध्यमातून मिर्झापूरमधील सरकारी शाळांचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे.जिल्ह्यात एकूण १,८०६ सरकारी शाळा असून त्यामध्ये सध्या २ लाख ३१ हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, ही संख्या २ लाख ५० हजारांहून अधिक होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.