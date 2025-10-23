देश

PM Narendra Modi: ‘सिंदूर’ने अन्यायाचा बदला घेतला : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून सुरक्षा दलाचे कौतुक

Operation Sindoor: पंतप्रधान मोदी म्हणतात ऑपरेशन सिंदूरने अन्यायाचा बदला घेतला. नक्षलवादावर मात, सुरक्षा दलांचे कौतुक. दिवाळी उत्सव खास. ऑपरेशन सिंदूर, नक्षलवाद, पंतप्रधान मोदी.
PM Narendra Modi

PM Narendra Modi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवत भारताने केवळ धर्माचे पालन केले असे नाही तर अन्यायाचाही बदला घेतला, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या नावाने लिहिलेल्या पत्रात केले आहे.

Loading content, please wait...
festival
Security
Development
PM Narendra Modi
Infrastructure
Operation Sindoor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com