नवी दिल्ली : एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी काँग्रेससह इतर विरोधीपक्षांवर सडकून टीका केली आहे. हे लोक द्वेषाशी द्वेषानं लढत आहेत, त्याचा परिणाम म्हणजे भाजपचा निवडणुकांमध्ये विजय होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. एएनआयशी बोलताना ओवैसींनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला. (Opposition competing with Modi to be better Hindu helping BJP win says Owaisi)

ओवैसी म्हणाले, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका न्यूज चॅनेलशी बोलताना म्हटलं होतं की, त्यांचा हिंदुत्वावर विश्वास आहे. त्यामुळं मला त्यांना विचारायचं आहे की, त्यांचा देशाच्या राज्यघटनेवर विश्वास नाही का?

हेही वाचा: Uddhav Thackeray meets Manohar Joshi: उद्धव ठाकरे मनोहर जोशींच्या भेटीला; कालच स्पष्ट केली होती भूमिका

सध्या सगळ्या विरोधकांमध्ये स्पर्धा सुरु आहे की, पंतप्रधानांपेक्षा कोण चांगल हिंदू आहे. मग यामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल असोत किंवा काँग्रेस नेते राहुल गांधी जे देशभरात पायी यात्रा करत आहेत. तसेच समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दलाचीही हीच स्थिती आहे. हे सर्वजण द्वेषाशी द्वेषानं लढत आहेत. त्यामुळेच भाजप प्रत्येक निवडणुकीत विजयी होत आहे.

हे ही वाचा : दिव्यांग खेळाडूंची खडतर 'पाठशाळा'

राहुल गांधींनी नुकत्याच केलेल्या एका विधानावरुनही ओवैसींनी त्यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. भाजप जय श्री राम अशा घोषणा देण्याऐवजी जय सिया राम अशा घोषणा का देत नाही, असा सवाल राहुल गांधींनी केला होता. त्यावर ओवैसी म्हणाले, राहुल गांधी यांच्या या विधानानं मला आश्चर्य वाटलेलं नाही. कारण जेव्हा बाबरी मशीद जबरदस्तीनं उघडण्यात आली तेव्हा राहुल गांधींचे वडील राजीव गांधी हे पंतप्रधान होते. तसेच जेव्हा १९४८-४९ मध्ये बाबरी मशीदीत रामलल्लाचीची प्रतिमा ठेवण्यात आली तेव्हा नेहरु पंतप्रधान होते. तसेच जेव्हा बाबरी पाडली गेली तेव्हा काँग्रेस नेते पी.व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान होते. त्यामुळं काँग्रेससाठी अशी विधानं करणं हे नॉर्मल आहे.