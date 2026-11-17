मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील ओरछा येथील प्रसिद्ध श्रीरामराजा मंदिराच्या खजिन्याचे कुलूप तोडल्याचे आणि त्यात अनियमितता झाल्याचे वृत्त जिल्हा प्रशासनाने फेटाळून लावले आहे. मंदिराचा खजिना पूर्वीप्रमाणेच डबल लॉकमध्ये सुरक्षित असून, कोणत्याही मौल्यवान वस्तूशी छेडछाड झालेली नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..जिल्हाधिकारी तथा श्रीरामराजा मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा जमुना भिंडे यांच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या सहा सदस्यीय समितीने मंदिराच्या खजिना कक्षाची प्राथमिक पाहणी केली. मंदिराचे प्रधान पुजारी पंडित रामाकांत दीक्षित आणि ओरछाचे तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली. संपूर्ण कार्यवाहीची व्हिडिओग्राफी करण्यात आली असून, त्याचा रीतसर पंचनामाही करण्यात आला..२०१७ नंतर अर्पण केलेल्या वस्तूंची पडताळणीमंदिराच्या खजिन्याची शेवटची अधिकृत पडताळणी २०१७ मध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर भाविकांनी मंदिरात अर्पण केलेल्या मौल्यवान वस्तूंची स्वतंत्र नोंदणी आणि पडताळणी करण्यासाठी ही प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. २०१७ पर्यंतच्या नोंदवलेल्या सामग्रीची सुरक्षितता कायम असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.सहा सदस्यीय समितीने सध्या केवळ प्राथमिक पाहणी केली आहे. आगामी सविस्तर पडताळणीसाठी आवश्यक पूर्वतयारी आणि कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता तपासणे हा या पाहणीचा उद्देश होता. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खजिना कक्ष पुन्हा सुरक्षितपणे बंद करण्यात आला..देणगी आणि आर्थिक व्यवहारांचे होणार संगणकीकरणमंदिर व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल सुविधांचा विस्तार केला जात आहे. भाविकांना क्यूआर कोड आणि बारकोडच्या माध्यमातून गुगल पे, फोनपे यांसारख्या डिजिटल माध्यमांतून देणगी देता येते. तसेच राजभोग, प्रसाद आणि पोशाख यांची पावती व बुकिंग ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे..आता मंदिरातील दैनंदिन देणग्या, उत्पन्न-खर्च आणि इतर आर्थिक तसेच ऐतिहासिक अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यामुळे मंदिराच्या आर्थिक व्यवहारांची नोंद अधिक व्यवस्थित ठेवणे आणि व्यवस्थापनात पारदर्शकता वाढवणे शक्य होणार आहे.खजिन्याबाबत पसरलेल्या वृत्तांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करत प्रशासनाने मंदिराची सुरक्षा आणि व्यवस्थापनाबाबत वस्तुस्थिती समोर आणली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.