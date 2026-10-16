Elon Musk: ''मी कोणत्याही गोऱ्या व्यक्तीला देशाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू देणार नाही''; इलॉन मस्क वादावर असदुद्दीन ओवैसी काय म्हणाले?

AIMIM vs BJP: टेस्लाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि स्पेसएक्सचे मालक इलॉन मस्क यांनी भारतातील व्यावसायिक व राजकीय निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांचे कट्टर विरोधक असलो, तरी कोणत्याही परदेशी नागरिकाला भारताच्या अंतर्गत निर्णयांवर आणि देशाच्या पंतप्रधानांवर बोट ठेवू देणार नाही, असा सज्जड इशारा ओवैसी यांनी दिलाय..माध्यमांशी बोलताना असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, "आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांच्या विरोधात नेहमीच राहिलो आहोत आणि पुढेही राहू; परंतु इलॉन मस्क आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांबद्दल असे काही कसे लिहू किंवा बोलू शकतात? राजकीय मतभेद असले तरी एका परदेशी उद्योगपतीने भारताच्या राजकीय सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे अजिबात सहन केले जाणार नाही.".Delhi Protest Controversy : "सीजेपीच्या आंदोलनामागे अमेरिकन अब्जाधीश इलॉन मस्कचा हात!"; भाजप नेते बृजभूषण शरण सिंह यांचा खळबळजनक आरोप.यासोबतच त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या मौनावरही कडाडून टीका केली. राष्ट्रवादाचा गवगवा करणारा भाजप एका परदेशी अब्जाधीशाने देशाच्या निर्णयांना आव्हान दिल्यावर शांत का आहे, असा सवाल करत "भाजप आणि मोदी सरकार गोऱ्या चामडीच्या लोकांना इतके का घाबरते?" असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला..Delhi Protest High Drama : 'तिरंगा मार्च' सुरू होण्यापूर्वी अवघ्या १० मिनिटे आधी मोठी कारवाई! सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपकेंना दिल्ली पोलिसांकडून पुन्हा ताब्यात.वाद नेमका काय?या संपूर्ण वादाची सुरुवात इलॉन मस्क यांच्या एका वक्तव्यानंतर झाली होती. मस्क यांनी सार्वजनिकरित्या नाराजी व्यक्त केली होती की, त्यांची उपग्रह इंटरनेट कंपनी 'स्टारलिंक'ला भारतात व्यावसायिक कामकाज सुरू करण्याची आवश्यक मंजुरी मिळण्यात अकारण विलंब होत आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावर इलॉन मस्क यांची बाजू घेत केंद्र सरकारवर टीका केली होती. मात्र, ओवैसी यांनी याला थेट देशाच्या स्वाभिमानाचा मुद्दा बनवत एका परदेशी उद्योगपतीच्या दबावापुढे न झुकण्याचे आवाहन केले आणि भाजपवर दुटप्पी भूमिकेचा आरोप केला.