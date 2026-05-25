Padma Awards 2026: राष्ट्रपतींच्या हस्ते पद्म पुरस्कार प्रदान; भगतसिंह कोश्यारी, दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांचा समावेश

नवी दिल्लीः राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी सोमवारी देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या १३१ मान्यवरांना पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित केले. कला, साहित्य, विज्ञान, वैद्यकीय क्षेत्र, सामाजिक कार्य आणि क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींना देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांपैकी एक असलेले पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले..सोमवारी पाच जणांना पद्मविभूषण, १३ जणांना पद्मभूषण आणि ११३ जणांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरविण्यात आले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के.टी. थॉमस, प्रसिद्ध व्हायोलिन वादक एन. राजम, साहित्य व शिक्षण क्षेत्रातील पी. नारायणन आणि केरळचे माजी मुख्यमंत्री व्ही.एस. अच्युतानंदन यांनाही पद्मविभूषण पुरस्कार देण्यात आला..महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! कोटपा कायदा अधिक कठोर करणार; तंबाखू विक्री आणि प्रचारावर कडक नियंत्रण येणार.पद्मभूषण पुरस्कार मिळवणाऱ्यांमध्ये गायिका अलका याज्ञिक, अभिनेते अभिनेते मम्मुटी, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी, उद्योगपती उदय कोटक, जाहिरात क्षेत्रातील पीयूष पांडे आणि माजी टेनिसपटू अमितराज यांचा समावेश आहे..याशिवाय पद्मश्री पुरस्कारासाठी अभिनेता आर. माधवन, क्रिकेटपटू रोहित शर्मा, महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर, पॅरा-अॅथलीट प्रवीण कुमार यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील ११३ मान्यवरांची निवड करण्यात आली आहे..Maharashtra Politics: महायुतीत अंतर्गत कलह उफाळला! शिंदे सेनेत बंडाची चाहूल; वाढत्या असंतोषामुळे नेते भाजपच्या वाटेवर?.यांना मिळाला 'पद्मश्री'!पद्मश्री पुरस्कार मिळवणाऱ्यांमध्ये ए. ई. मुथुनायगम, अनिल कुमार रस्तोगी, अशोक खाडे, अशोक कुमार सिंह, बलदेव सिंह, भगवानदास रायकरवार, बुद्धा रश्मि मणी, दीपिका रेड्डी, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, हरमनप्रीत कौर भुल्लर, इंदरजीत सिंह सिद्धू, जनार्दन बापुराव बोथे, ज्योतिष देबनाथ, के. विजय कुमार, कुमार बोस, महेंद्र कुमार मिश्रा, मंगला कपूर, मोहन नागर, नारायण व्यास, नरेश चंद्र देव वर्मा, डॉ. पद्मा गुरमेट, प्रभाकर बसवप्रभु कोरे, प्रतीक शर्मा, प्रोसेनजीत चटर्जी, रघुवीर तुकाराम खेड़कर, रोहित शर्मा, सविता पुनिया, शशी शेखर वेम्पती, श्रीरंग देवाबा लाड, सिवसंकरी, स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, तरुण भट्टाचार्य, तृप्ती मुखर्जी आणि इतर अनेक मान्यवरांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.