नायडू, चिरंजीवी पद्मविभूषण; कामा, राजदत्त, नाईक, प्यारेलाल यांना पद्मभूषण; देशपांडे, मनोहर डोळे, पापळकर पद्मश्री

Padma Vibhushan Padma Bhushan Padma Shri award goes to these people know here republic day Sakal

सकाळ वृत्तसेवा नवी दिल्ली : माजी उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू, प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंतीमाला बाली, अभिनेते चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक (मरणोत्तर) आणि पद्मा सुब्रह्मण्यम यांना पद्मविभूषणने सन्मानित करण्यात येणार आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक राजदत्त, होरमूसजी कामा, आश्विन मेहता, माजी राज्यपाल राम नाईक, संगीतकार प्यारेलाल आणि कुंदन व्यास यांना पद्मभूषणने सन्मानित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील मल्लखांब प्रशिक्षक उदय देशपांडे, राधा कृष्ण धिमन, मनोहर डोळे, झहीर काझी, चंद्रशेखर मेश्राम, कल्पना मोरपरिया, सामाजिक कार्यकर्ते शंकरबाबा पापळकर यांचा पद्मश्रीने सन्मान करण्यात येणार आहे. विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या पद्म सन्मानांची घोषणा गुरुवारी रात्री उशिरा करण्यात आली. एकूण पाच जणांना पद्म भूषण, १७ जणांना पद्मभूषण आणि ११० जणांना पद्मश्रीने सन्मानित करण्यात येणार आहे. सन्मानार्थींमध्ये ३० महिलांचा समावेश आहे. तसेच परदेशस्थ आठ नागरिकांचाही गौरव करण्यात येणार आहे. भारतातील पहिल्या महिला हत्ती माहूत पार्वती बरुआ, आदिवासी पर्यावरणवादी चामी मुर्मू, मिझोरामचे सर्वांत मोठे अनाथाश्रम चालवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या संगथनकिमा आणि जळीतग्रस्तांवर उपचार करणाऱ्या प्लास्टिक सर्जन प्रेमा धनराज यांच्यासह ३४ `अनसंग हिरों`चा पद्मश्रीने सन्मान करण्यात येणार आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जारी करण्यात आलेल्या या यादीमध्ये दक्षिण अंदमानचे सेंद्रिय शेतकरी के चेल्लाम्मल, सिकलसेल अॅनिमिया नियंत्रण कार्यक्रमाच्या विकासात पुढाकार घेणारे प्रख्यात सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ यझदी माणेकशा इटालिया यांचाही सन्मान करण्यात येणार आहे. गेल्या ६० वर्षांपासून निरपेक्ष भावनेने मी सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात काम करतो आहे. आज मिळालेला पद्मभूषण सन्मान हा या कामाचा सन्मान आहे. मी माझे चरैवेती चरैवेती चे व्रत सुरू ठेवेन. -राम नाईक, माजी राज्यपाल माझ्यासाठी ही एक आनंददायी बातमी आहे. आत्तापर्यंत डोळ्यांच्या एक लाख ७० हजार शस्त्रक्रिया केल्या. दृष्टिदानाचे हे काम पुढे नेण्यासाठी या पुरस्काराने बळ मिळाले आहे. वयाच्या ९६ व्या वर्षी हा सन्मान होणे ही कामाची खरी पावती आहे. - डॉ. मनोहर डोळे