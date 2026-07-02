Smart Meter Bill : स्मार्ट मीटरसाठी जास्त पैसे भरले आहेत का? जुलैच्या वीज बिलात मिळणार हजारो रुपयांचा परतावा, या सरकारने घेतला मोठा निर्णय

उत्तर प्रदेशातील लाखो वीज ग्राहकांसाठी जुलै महिना दिलासादायक ठरणार आहे. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोगाच्या महत्त्वाच्या निर्णयानुसार, नवीन वीज जोडणी घेताना स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली ग्राहकांकडून आकारण्यात आलेली अतिरिक्त रक्कम आता परत केली जाणार आहे. ही रक्कम थेट ग्राहकांच्या मासिक वीज बिलातून वजा केली जाईल.याशिवाय, इंधन आणि वीज खरेदी खर्चातील बचतीमुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या बिलात ४.४३ टक्क्यांनी घट होणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना एकूण ३५८.३१ कोटी रुपयांचा दिलासा मिळणार आहे..कोणाला मिळणार परतावा?१० सप्टेंबर २०२५ ते ६ मार्च २०२६ या कालावधीत नवीन वीज जोडणी घेतलेल्या ग्राहकांना हा लाभ मिळणार आहे. या काळात स्मार्ट मीटरसाठी नियामक आयोगाची मंजुरी नसतानाही ग्राहकांकडून जादा रक्कम आकारण्यात आली होती.या प्रकरणी राज्य विद्युत ग्राहक परिषदेने नियामक आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर ६ मार्च २०२६ रोजी आयोगाने अतिरिक्त रक्कम जुलै महिन्याच्या वीज बिलातून परत करण्याचे आदेश दिले..किती रुपये मिळणार परत?नियामक आयोगाने स्मार्ट मीटरचे नवीन दर निश्चित केले आहेत.सिंगल फेज मीटरधारकांना यापूर्वी ६,०१६ रुपये आकारण्यात आले होते. आयोगाने त्याची किंमत २,८०० रुपये निश्चित केल्याने अशा ग्राहकांना ३,२१६ रुपये परत मिळणार आहेत.थ्री-फेज मीटरधारकांकडून ११,३४१ रुपये आकारण्यात आले होते. आता आयोगाने त्याची किंमत ४,१०० रुपये निश्चित केली असून अशा ग्राहकांच्या वीज बिलातून ७,२४१ रुपये वजा केले जाणार आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील ग्राहकांना एकूण १५० ते २०० कोटी रुपयांचा परतावा मिळणार आहे..प्रीपेड स्मार्ट मीटरमुळे वाढला होता खर्च१० सप्टेंबर २०२५ पासून नवीन वीज जोडणी केवळ प्रीपेड स्मार्ट मीटरसह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी स्मार्ट मीटरचे अधिकृत दर निश्चित झाले नव्हते.याच काळात ग्राहकांकडून जास्त रक्कम आकारण्यात आली. नंतर ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी नियामक आयोगाने मीटरचे अधिकृत दर जाहीर केले. त्यानंतर ६ मार्च २०२६ रोजी अतिरिक्त रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले.आता जुलै २०२६ च्या वीज बिलातून ही रक्कम थेट समायोजित केली जाणार आहे.स्मार्ट मीटरचा परतावा आणि वीज बिलातील ४.४३ टक्क्यांची कपात या दुहेरी लाभामुळे उत्तर प्रदेशातील लाखो वीज ग्राहकांना यंदाच्या जुलै महिन्यात मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.