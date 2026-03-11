Economic Crisis: पाकिस्तान व फिलिपिन्समध्ये चार दिवसांचा आठवडा; दरवाढीमुळे आपत्कालीन उपाययोजना, इंधन वाचविण्याचा प्रयत्न!

इस्लामाबाद: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उच्चांक गाठला असून अनेक देशांनी आर्थिक संकट टाळण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी पाकिस्तान आणि फिलिपिन्स या दोन्ही देशांनी आठवड्यातून केवळ चार दिवस काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .आनंदाची बातमी! ‘घरकुल’चे अनुदान लवकरच मिळणार: मंत्री जयकुमार गोरेंची माहिती, बँक खाते बदलामुळे समस्या विधानसभेत...निर्णयामागचे कारणइंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी, प्रवासाचा खर्च वाचवण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानाने चार दिवसांचा कामाचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ५५ रुपयांपर्यंत वाढ केल्यामुळे सरकारला मित्रपक्ष, विरोधक आणि जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तेलाची कमतरता असलेल्या फिलिपिन्समध्ये वीज निर्मितीसाठी अजूनही तेल प्रकल्पांवर अवलंबून राहावे लागते. जहाजांची वाहतूक थांबल्याने तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. प्रवासाचे प्रमाण कमी करून इंधन वाचवणे हा या चार दिवसांच्या आठवड्यामागचा मुख्य उद्देश आहे..पाकिस्तानमधील स्थितीपाकिस्तानने सरकारी कार्यालयांमध्ये चार दिवसांचा आठवडा जाहीर केलाअत्यावश्यक सेवा आणि बँकिंग क्षेत्र नेहमीप्रमाणे सुरू राहणारसरकारी क्षेत्रातील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम (वर्क फ्रॉम होम) करण्यास सांगण्यात आलेपुढील दोन महिन्यांसाठी केंद्र आणि प्रांतीय सरकारी कार्यालयांमधील ६० टक्के अधिकृत वाहने बंद ठेवणार.वेतन कपातपुढील दोन महिन्यांसाठी केंद्रीय आणि प्रांतीय मंत्रिमंडळातील सदस्य पगार आणि भत्ते घेणार नाहीतविधिमंडळ सदस्यांच्या पगारात दोन महिन्यांसाठी २५ टक्के कपात करणारतीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसांच्या वेतनावर पाणी सोडावे लागणार.खर्चात कपातसरकारी कार्यालयांच्या खर्चात २० टक्के कपातमंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना अत्यंत आवश्यक असल्याशिवाय परदेश दौऱ्यांवर बंदीबैठकांसाठी टेलिकॉन्फरन्सिंग आणि ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करण्यास प्राधान्यहॉटेलऐवजी सरकारी इमारतींमध्येच कार्यक्रम आयोजित केले जाणारअधिकृत मेजवान्या आणि इफ्तार पार्ट्यांवरही बंदी.शिक्षण क्षेत्रावर परिणामपाकिस्तानमध्ये १६ ते ३१ मार्च या कालावधीत सर्व उच्च शिक्षण संस्थांसाठी ऑनलाइन वर्ग घेण्याची घोषणासर्व शाळांना या काळात दोन आठवड्यांची सुट्टी जाहीरआरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना वेतन कपातीतून सवलत.फिलिपिन्समधील उपाययोजनाफिलिपिन्सचे अध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस यांनी सोमवारपासून सरकारी कार्यालयांसाठी चार दिवसांचा आठवडा लागू केलाखासगी कंपन्यांनाही हा प्रयोग राबवण्याचे आवाहनअत्यावश्यक सेवा, पोलीस व अग्निशमन दलाला वगळलेसर्व सरकारी यंत्रणांना इंधन आणि वीज वापरात दहा ते २० टक्के कपात करण्याचा मार्कोस यांचा आदेशसरकारी अभ्यास दौरे आणि अन्य उपक्रमांवर बंदी.Iran Missile Attack: सततच्या हल्ल्यांमुळे तणाव कायम; इराणकडून आखाती देशांवर क्षेपणास्त्र हल्ले, शस्त्रसंधी नाहीच!.जागतिक बाजारपेठेतील तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे देशाच्या हातात नाही. प्रादेशिक युद्धामुळे ऊर्जा दरांवर परिणाम होतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कठीण निर्णय घेतले आहेत.- शहबाज शरीफ, पंतप्रधान, पाकिस्तान .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.