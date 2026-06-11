China Pakistan partnership: चीनच्या मदतीने पाकिस्तानची अवकाशात झेप; भारतावर लक्ष ठेवण्यासाठी १६ महिन्यांत सहा उपग्रह प्रक्षेपित?, अवकाशातून राहणार नजर

नवी दिल्ली: पाकिस्तानने चीनच्या मदतीने अवकाश क्षमता वाढवीत, भारतावर लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने गेल्या १६ महिन्यांमध्ये सहा उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत सोडले आहेत. नागरी हेतूंसाठी या उपग्रहांचा वापर होणार असल्याचा दावा पाकिस्तानकडून करण्यात येत असला, तरीही जम्मू-काश्मीरसह उत्तर भारतावर लक्ष राहील, अशा पद्धतीने या उपग्रहांच्या कक्षा निश्चित करण्यात आल्या आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पाकिस्तानने १९६१मध्ये अवकाश कार्यक्रमांना सुरुवात केली असली, तरीही या क्षेत्रामध्ये पाकिस्तानची क्षमता मर्यादितच राहिली आहे. आतापर्यंत पाकिस्तानने केवळ १५ उपग्रह प्रक्षेपित केले असून, त्यातील सहा उपग्रह या १६ महिन्यांमधील आहेत. हे उपग्रह विकसित करणे आणि त्यांचे प्रक्षेपण करणे, यासाठी चीनने त्यांना मदत केली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये सर्वच आघाड्यांवर भारताने पाकिस्तानला चारीमुंड्या चीत केले होते. त्यावेळीही, पाकिस्तानच्या मर्यादा उघड झाल्या होत्या. त्यानंतर काही उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यात आले. पीएयूसॅट-१, पीआरएससी-ई०१, पीआरएसएस-२, एचएस१, पीआरएससी-ई०२, पीआरएससी-ई०३ अशी या उपग्रहांची नावे आहेत. यातील बहुतांश उपग्रह पृथ्वी निरीक्षण असून, उच्चक्षमतेची छायाचित्रे त्यातून घेता येतात. तसेच, काही उपग्रहांमध्ये हायपरस्पेक्ट्रल चित्रण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने प्रतिमांचे विश्लेषण व प्रक्रिया करण्याची प्रगत तंत्रज्ञान क्षमता आहे..उत्तर भारतावर लक्षया उपग्रहांची कक्षा पाहता, जम्मू-काश्मीरसह उत्तर भारताच्या भूभागावर कायम लक्ष राहील, अशा पद्धतीने हे उपग्रह सोडण्यात आले आहेत. एकाच भागाची वेगवेगळ्या वेळांना छायाचित्रे काढता येतील, अशी त्यांची रचना आहे. त्यामुळे त्या भागामध्ये होत असलेले बदल लक्षात येऊ शकतात. भारताबरोबरच अफगाणिस्तान, इराण, चीन आणि हिंदी महासागराचा उत्तर भाग अशा सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील भागावरही पाकिस्तानची नजर असेल..अधिक उंचीवरील कक्षापाकिस्तानद्वारा एप्रिल २०२६मध्ये पीआरएससी-ई०३ हा उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आला. सामान्यपणे पृथ्वी निरीक्षण करणारे उपग्रह सूर्यसमकक्ष कक्षेमध्ये सोडण्यात येतात. मात्र, पीआरएससी-ई०३ची कक्षा वेगळी आहे. या उपग्रहाची कक्षाही अन्य उपग्रहांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे पूर्ण जगाच्या निरीक्षणाला प्राधान्य देण्यापेक्षा या हा उपग्रह दक्षिण आशियावर सातत्याने येतो. यात विशेषतः उत्तर भारत व काश्मीर भागावर लक्ष ठेवू शकतो..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.नागरी-लष्करी उपयोग१ पाकिस्तानच्या दाव्यानुसार, हे उपग्रह नागरी हेतूंसाठी सोडण्यात आले आहेत. यातून कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि स्रोत निरीक्षण या क्षेत्रांमध्ये फायदा होऊ शकतो. मात्र, या उपग्रहांचा नागरी व लष्करी या दोन्ही हेतूंसाठी उपयोग होऊ शकतो.२ या उपग्रहांमध्ये उच्चक्षमतेचे ऑप्टिकल सेन्सर आहेत. तसेच, हायपरस्पेक्ट्रल छायाचित्र प्रणाली असून, अत्याधुनिक डेटा प्रक्रिया टूलही आहेत.३ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे लष्करी आस्थापना, पायाभूत सुविधांमधील बदल, लष्करी तुकड्यांची वाहतूक आणि नौदलाच्या हालचालींचे निरीक्षण करण्याची त्यांची क्षमता आहे.४ जगभरात नागरी आणि लष्करामध्ये अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान सातत्याने वापरण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.