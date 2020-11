पाकिस्तानच्या कुरापती सुरुच; गोळीबारात बीएसएफचा जवान हुतात्मा

नवी दिल्ली- जम्मू काश्‍मीरच्या नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानने केलेल्या गोळीबारात बीएसएफचा एक उपनिरीक्षक हुतात्मा झाला तर अन्य एक जण जखमी झाला. राकेश दोवाल असे हुतात्मा अधिकाऱ्याचे नाव असून त्यांची बारामुल्ला येथे नियंत्रण रेषेवर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याचबरोबर पाकिस्तानने बांदिपोरा आणि कुपवाडा जिल्ह्यातही सीमेवर भारतीय चौक्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला.

BSF Sub-Inspector Rakesh Doval succumbs to injuries sustained during a ceasefire violation by Pakistan in Baramulla district of Jammu and Kashmir.

He was a resident of Ganga Nagar, Rishikesh, Uttarakhand

