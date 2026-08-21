देश

Pakistan High Commission Delhi: पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाला दणका; अनधिकृत बांधकामावर ‘जेसीबी’ने कारवाई

JCB Action Outside Pakistan High Commission in Delhi: नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाबाहेरील मंजूर सीमेबाहेर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासनाने जेसीबीच्या मदतीने कारवाई केली.
Pakistan High Commission Delhi

Pakistan High Commission Delhi

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: पाकिस्तानने इस्लामाबादमध्ये काढलेल्या कुरापतीनंतर भारताने त्यांना आज दिल्लीत दणका दिला. नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाबाहेरील अनधिकृत बांधकामांवर गुरुवारी कारवाई करत ‘जेसीबी’च्या मदतीने तो भाग तोडून टाकण्यात आला. यामुळे या कार्यालयाबाहेर राडारोडा पडला होता.

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