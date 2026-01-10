Crime News : संतापजनक! पाच वर्षांच्या चिमुकलीने झोपेत पलंगावर लघवी केली; सावत्र आईने तिच्या गुप्तांगाला गरम स्टीलच्या पळीने दिला चटका

पलक्कड : उत्तर केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यातील कांजीकोडजवळ गेल्या आठवड्यात एक धक्कादायक घटना (Child Abuse Case in Palakkad) घडली आहे. पाच वर्षांच्या चिमुकलीने झोपेत पलंगावर लघवी केल्याच्या कारणावरून तिच्या सावत्र आईने तिच्या गुप्तांगाला गरम स्टीलच्या पळीने चटका देत अमानुष शिक्षा दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे..अंगणवाडीत बसताना मुलीला तीव्र वेदना होत असल्याचे दिसून आल्यानंतर तिने घडलेला प्रकार शिक्षिकेला सांगितला. त्यानंतर अंगणवाडी शिक्षिकेने मुलीची तपासणी केली असता गंभीर जखमा आढळून आल्या. तात्काळ पोलिसांना माहिती देण्यात आली..Ichalkaranji Election : पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत इचलकरंजीत गुन्हेगारांचा राजकीय शिरकाव; गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे तब्बल 25 उमेदवार रिंगणात.पोलिसांनी कारवाई करत सावत्र आईला अटक केली असून तिला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आरोपी महिलेविरुद्ध भारतीय दंड संहिता आणि बाल न्याय कायद्याच्या संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सध्या संबंधित मुलगी बाल कल्याण समिती (CWC) च्या देखरेखीखाली असून तिच्यावर आवश्यक उपचार सुरू आहेत. शेजाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वीही आरोपी महिलेने मुलीवर अशाच प्रकारे अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. पोलिस या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून आवश्यक पुरावे गोळा करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.