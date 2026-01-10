देश

Crime News : संतापजनक! पाच वर्षांच्या चिमुकलीने झोपेत पलंगावर लघवी केली; सावत्र आईने तिच्या गुप्तांगाला गरम स्टीलच्या पळीने दिला चटका

Shocking Child Abuse Incident in Palakkad, Kerala : पलक्कडमध्ये पाच वर्षांच्या मुलीवर सावत्र आईने अमानुष अत्याचार केला. अंगणवाडी शिक्षिकेच्या सतर्कतेमुळे आरोपी महिलेला अटक झाली असून मूल CWC च्या ताब्यात आहे.
पलक्कड : उत्तर केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यातील कांजीकोडजवळ गेल्या आठवड्यात एक धक्कादायक घटना (Child Abuse Case in Palakkad) घडली आहे. पाच वर्षांच्या चिमुकलीने झोपेत पलंगावर लघवी केल्याच्या कारणावरून तिच्या सावत्र आईने तिच्या गुप्तांगाला गरम स्टीलच्या पळीने चटका देत अमानुष शिक्षा दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

